Uzaylıların dünyamızı 1947 yılından bu yana sürekli ziyaret ettikleri tartışılmaz bir gerçek. O yıldan bu yana, defalarca dünyamızı ziyaret eden UFO’ların gerçek olduğu ABD başta olmak üzere dünyanın diğer ülkelerinin tümü de aynı sonuca varmışlardır. Uçan dairelerin neden en fazla ABD ve Güney Amerika’da görülmelerinin de önemli bir nedeni vardır. Orta Amerika ve Güney Amerika’nın atmosferlerinde Van Allen Radiation Belts, yani radyasyon kuşaklarının varlığı çoktan kanıtlanmıştır. Bu radyasyon kuşaklarında basınç az olduğu için uzaylıların uçan daireleri buradan dünyamıza rahatça girip iniş yapabilmektedir.

Bugün gündemi çok meşgul eden ve dünyaya doğru gelen 31ATLAS uzay cisminin 3.5 mil genişliğinde ve 6 mil uzunluğunda olduğu kanıtlanmıştır. NASA ve ABD’deki diğer uzay bilimcileri bu devasa cismin bir asteroid (meteor) olduğunu iddia etmekte. Ancak dünyanın değişik ülkelerindeki uzay bilimcileri uzaylıların bir uçan daire ana gemisi ile dünyaya yaklaşmakta olduğunu ve dünya gezegeninin büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacağını defalarca iddia ederek açıklamışlardır. Hangisi doğru söylüyor? Bilinmez. Bilinen o ki, bu korkunç cisim dünyaya doğru yaklaşmaktadır.

Gerçekten de bazı iddialara göre, 31ATLAS adlı cismin dünyaya çarpması çok büyük bir felakete neden olacaktır. Eğer bu cisim bir meteor ise… Eğer bu yaklaşan cisim bir uçan daire ana gemisi ise o zaman insan uygarlığının nasıl bir tehlike ile karşı karşıya kalacağını uzay bilimcileri konuşmak dahi istemiyorlar. 31ATLAS’ın birdenbire hızlanmasının sırrı henüz çözülmedi. Aralık ayında, yani takriben bir ay sonra dünyamıza yanaşacağını söyleyen ABD’li uzay bilimcileri bu cismin üzerinde ışıklar görüldüğünü de söylediler. Japon uzay bilimcisi Michio Kaku, 31ATLAS’ın HD 782 adlı yıldız sisteminden geldiğini iddia etti. HD 782 yıldız sistemi dünyamızdan 51.1 ışık yılı uzaklıkta. Dünyada heyecan dorukta…