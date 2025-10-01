BM Genel Sekreteri Guterres, son New York görüşmelerinde iki tarafı momentumun devamı için taahüt altına almayı amaçladığını söyledi. Genel Sekreter Guterres'in böyle bir Momentum politikasıyla Kıbrıs Sorunu'nu çözme çabaları boşuna... Atını alan Üsküdar'ı geçmiş. Bu adada iki devlet çözümünden başka çözüm olmaz. BM Genel Sekreteri bunun böyle olduğunu çok iyi bilmekte... Buna rağmen BM gerçekçi adımı hala atmakta çok zorlanmakta... Halbuki, cesaretle sorunun çözümünü gerçekleştirmek için çaba harcaması ve BMGK'ye " Eski kararlar kalksın. Yeni bir çözüm zemininde sorunu bitirebiliriz..." sözleriyle yeni bir sayfa açma yönünde hiçbir çalışması yok.

New York görüşmeleri, daima olduğu gibi sonuçsuz ve hiç bir umut vadetmeyen bir görüntü çiziyor. Rumların " İşgali bitireceğiz İki halk tekrar birleşerek, Kıbrıs Cumhuriyeti şemsiyesi altında yaşayacak..." açıklamaları herşeyi anlatmıyor mu ?... Herhangi bir görüşmenin hiç bir sonuç vermeyeceği ortada. KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Tatar'ın "Federal Model sona erdi. " açıklaması herşeyi söylemiyor mu ?.... Türkiye'nin desteği ile KKTC en doğru yolda devam ediyor. Yani tanınma yolu...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan," Federasyon defteri kapanmıştır." açıklamasıyla son noktayı koymuştur. Sn. Erdoğan'ın bu açıklaması her şeyi anlatmıyor mu ?... Türkiye, çok önemli bir devlet. Uluslararası Toplum, Sn. Erdoğan'ın sözlerinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilmekte. Artık Rumlar düşünsün...