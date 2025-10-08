Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Yunanistan Meclis Başkanı, " Nihai kararların Kıbrıslı Türk Vatandaşlarımız tarafından değil, Ankara'dan alındığını da göz önünde bulundurmalıyız. "Böyle bir açıklamanın hiç bir anlamı yok. Yok, çünkü gerçeklerle ilgisi olmayan bir açıklama. Yunanistan Meclis Başkanı, "Adada tek Türk askerinin kalmaması gerekir.. " dedi. Rumlar Türk askerinin Garanti anlaşmaları çerçevesi içinde adada bulunduğunu hala anlayamamışlar. Çok iyi anlıyorlar da onların planı başka... Kısacası, onların hedefi Türk askerinin adadan ayrılması ile gelecek hayal ettikleri çözüm... Yani Birleşik Kıbrıs... Böyle bir çözümün hiç bir zaman gerçekleşmeyeceğini hala anlayamamışlar... Bu açıklamalar Kıbrıs adasında gerçekci, yani iki devletli çözüme karşı söylenen yanlış ve kışkırtıcı açıklamalar.

Rumların "çıkmaz sokak" olarak nitelendirilen "federal çözümü" ABD'nin desteklemesi ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bu konudaki açıklaması ilginç... Dünya Kıbrıs adasında federal çözümün hiç bir şekilde gerçekleşmeyeceğini anlamış ve bu konuda noktayı koymuştur. B gerçeğe rağmen, ABD'nin hala hiç bir zaman gerçekleşmeyecek bir çözüm şekli olan federasyonda ısrar etmesi çok ilginç... Böyle bir ABD politikasının ne anlamı olabilir ki ?... Hiç bir anlamı olmaz...

KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Tatar, " bize direkt ticaret, direkt temas ve direkt uçuş sağlarlarsa görüşmeleri başlatmaya hazırız." açıklaması, onun pozitif ve iyi niyetli çabalarının örneğidir. Ancak Rumların KKTC'nin bu politikasına cevap vermeyeceği açık ve net. Kısacası, Rumlarla çözüm olmaz...