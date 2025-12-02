28.11.2025 tarihli yerel basınımıza manşetten yansıyan haberlere göre Güney Kıbrıs’ın, Lübnan ile imzaladığı anlaşmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve anavatanımız Türkiye’den tepki yağarken; “Bu Anlaşma Kabul Edilmez, Bedeli Ağır Olur” denildi.

Konu ile ilgili olarak yerel yazılı basınımıza manşetten yansıyan haberlere göre; Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında “Münhasır Ekonomik Bölge” sınırlandırmasına ilişkin anlaşma imzalanması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve anavatanımız Türkiye’de tepkilere yol açtı.

Yapmış olduğu açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının , siyasi çözüme kadarki dönemde yok sayılmayı kabul etmediğini vurguladı. Keza, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, anlaşmanın, Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ni ihlal ettiğini belirterek, “KKTC Hükümeti Olarak Bu Anlaşmayı Reddediyoruz” dedi.

Yine konu ile ilgili olarak Türkiye Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Haklarının Yok Sayıldığı Hiçbir Anlaşmanın Kabul Edilemeyeceğini” açıkladı. Yine açıklamasında KKTC Dışişleri Bakanlığı; Lübnan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının bütünüyle hükümsüz olduğu belirtildi..

..KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin çözüm sürecine kadar geçen dönemde iradelerinin yok sayılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Güney Kıbrıs’ta yayınlanan gazetelerde yer alan yorumları değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Yönetimi’nin Lübnan ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge sınırlandırma anlaşmasının , adanın iki eşit ortağından biri olan Kıbrıslı Türklerin iradesi dışında yapıldığını vurguladı..

..Erhürman, Rum liderliğinin tüm ada adına tek taraflı anlaşmalar imzalarken, Kıbrıs Türk tarafının dünyaya kapanmasını ve yalnızca müzakere masasında olacakları beklemesini istemenin “Ne Adil, Ne De Çözüm Yanlısı Bir Yaklaşım Olduğunu” söyledi..

..KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman; Avrupa Birliği, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi platformlarda Kıbrıslı Türklerin sesinin duyurulması ve haklarının korunması için girişimlerde daha önce açıkladığını hatırlattı. Bu açıklamalarının Rum basınında bazı çevrelerce eleştirildiğini belirten KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman gerçek niyetinin müzakere sürecini baltalamak olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti..

..KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yeni dönemin Kıbrıslı Türklerin çözüm talebini sürdürürken, çözüm öncesi dönemde hak ve iradelerinin yok sayılmasına izin vermeme kararlılığı olduğunu belirtti ve de Kıbrıslı Türk halkının, tek yanlı adımların istikrara ve barışa katkı yapmadığını gördüğünü dile getirdi..

..Erhürman , bir yandan müzakere masasında her ki tarafın yararına olacak öneriler sunmaya devam ettiklerini, diğer yandan dünya ile temaslarını tüm imkanları kullanarak sürdüreceklerini söyledi. Kıbrıslı Türklerin hak ve görüşlerini her platformda sabırla ve kararlılıkla anlatmaya devam edeceklerini vurguladı..

Başbakan Ünal Üstel, GKRY’nin Lübnan ile imzaladığı Münhasır Ekonomik bölge sınırlandırma anlaşmasının KKTC’nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini belirterek, hükümet olarak anlaşmayı reddettiklerini açıkladı. Yine, yapmış olduğu yazılı açıklamasında Başbakan Ünal Üstel, Rum Yönetimi’nin KKTC’nin MEB’ini olumsuz etkileyen anlaşmalar yaptığını ve son dönemde silahlanma faaliyetlerini hızlandırdığını ifade etti. Bu girişimlerin Kıbrıs Türk halkının meşru ve eşit haklarını yok saydığını belirten Üstel, Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun sürdüğünü kaydetti..

.. “Rum tarafı , anavatan Türkiye’nin askeri gücünü yok sayarak, yabancı aktörlerden destekle silah yığınağı yapsa da Kıbrıs’taki stratejik dengeyi asla değiştiremez” vurgusu yapan Başbakan Ünal Üstel, “Haklarımızı ihlal etmeye kalkışmaları veya silahlanmayı fiili saldırıya dönüştürmeleri halinde, halkımızın güvenliğini ve haklarını korumak için her türlü adımı atarız” ifadelerini kullandı..

..Yapmış olduğu yazılı açıklamada Başbakan Ünal Üstel, Rum Yönetiminin, Lübnan’la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ni olumsuz etkileyecek anlaşma yapmasına ve silahlanma faaliyetlerini hızlandırmasına tepki gösterdi..

..GKRY’nin Lübnan ile yaptığı MEB anlaşmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini belirten Başbakan Ünal Üstel, bu anlaşmayı reddettiklerini ve tanımadıklarını vurguladı. Kıbrıs Türk halkının meşru ve eşit haklarını yok sayan bu adım, Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun devam ettiğini göstermektedir” diyen Ünal Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ancak bilinmelidir ki, Kıbrıs gerçeklerini ve Türk halkının egemen eşitliğini göz ardı eden hiçbir Rum hedefi hayata geçemez. Adada iki egemen devletin adanın kaynaklarından ortak yararlanması yönündeki uzlaşmacı yaklaşımımızı yanlış yorumluyorlarsa bunun bedeli ağır olur”. GKRY’nin yıllardır sürdürdüğü ve son aylarda artırdığı silahlanmanın, adada ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarı tehdit ettiğine dikkat çeken Başbakan Ünal Üstel, “Gerek Türkiye’nin gerekse halkımızın güvenliğini tehdit etmek kimsenin haddi değildir” dedi..

..Rum tarafının silahlanma yoluyla adada hiçbir stratejik dengeyi bozamayacağının altını çizen Başbakan Ünal Üstel, şu ifadeleri kullandı: “Anavatan Türkiye ile tam bir uyum içindeyiz; ihtiyaç duyulması halinde haklarımızı savunmak için milletçe her türlü adımı atmaya muktediriz. Lübnan’a daha da hatırlatırız: GKRY’nin tek taraflı hesaplarına ortak olmak ve Kıbrıs Türk halkının haklarının yenilmesine katkı sağlamak , Lübnan halkının çıkarlarına zarar verir” dedi.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev; birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..