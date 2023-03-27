Haspolat İlkokulu’nda yangın eğitimi verildi

Haspolat İlkokulu'nda eğitim öğretim faaliyetleri devam ederken, deprem eğitimi sonrasında öğrencilere yangın eğitimi de verildi.Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı İtfaiye Şube Amirliği eğitmenleri Gültekin Timel ve Ceren Piro tarafından Haspolat İlkokulu 4. ve 5. sınıf öğrencilerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü'nün koordinesiyle verilen eğitimde, yangın güvenliği ve olası bir yangın anında nasıl davranılması gerektiği anlatıldı.Eğitim sonrasında, eğitimin gerçekleşmesine katkı koyan, itfaiye eğitmenleri Gültekin Timel ve Ceren Piro' ya teşekkür eden Haspolat İlkokulu müdürü Hatice Kuluma, eğitmenlere teşekkür plâketi verdi.