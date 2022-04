İlk Kez Girişim Kuracak Kişilerin Bilmesi Gereken 6 Detay

Girişimcilik hızlı bir şekilde popülerleşmeye ve her geçen gün yeni bir girişim ortaya çıkmaya başladı. Tabii ki kendi işini kurmak isteyen kişilerin sayısının bir hayli olması da girişimcilik sektörünün hareketlenmesinin arkasında yatan sebepler arasında yer alıyor.

Zamanınız çok değerlidir

Kendi işini kurma fikri güzel olsa da girişimcilik zor bir süreçtir ve bu kulvarda adım atılmadan önce bilinmesi gereken bir takım detaylar bulunuyor. Özellikle ilk girişimini kuracak kişiler girişimcilik yolunda daha emin adımlarla yürüyebilmek için bu detaylara dikkat etmeliler.

Kendi işinizi kurarken zaman konusuna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Sıfırdan bir iş kurarken ilgilenmeniz gereken birçok detay bulunmaktadır ve bu sebeple de zaman yönetimi önemli bir faktör haline gelir. İlk etapta işler bir rutine oturana kadar bazı kişisel zevklerinizden feragat etmeniz gerekebilir. Zamanınızı iyi değerlendirmek için gereksiz aktivitelerden kaçınmaya özen göstermelisiniz.

Gün içinde boş vakitler yaratıp, işinizle ilgili küçük detaylar üzerine çalışmalı ve planlar geliştirmelisiniz. Başka bir şekilde anlatmak gerekirse hepimizin bildiği gibi zaman nakittir ve kendi işinizi kurarken boşa harcayacak zamanınız olamaz.



Kervan yolda düzülür

İşinizi duyurmak ve testlere başlamak için işin mükemmel olmasını beklemenize gerek yok. İlk kez girişim kuruyorsanız bazı şeyleri yolda öğreneceksinizdir. Sıfırdan her şeyi bilerek ya da her şeyi öngörerek bir işe başlamanız bir hayli zordur. İşin yapılma sürecinde bir takım zorluklarla karşılaşabilir ya da daha önce hiç bilmediğiniz yeni şeyler öğrenebilirsiniz.

Eğer işinizin mükemmel olmasını beklerseniz, sürekli bir şeyleri değiştirmek ya da öğrenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu da girişiminizi hayata geçirme sürecini uzatacaktır. Bu sebeple de kendinizi hazır hissettiğinizde çalışmalarınızı yayınlamaya başlamalı ve işi yaparken bir yandan da öğrendiğiniz yeni bilgileri işinize uygulamalısınız.





Rekabet gözünüzü korkutmasın

Girdiğiniz sektördeki rekabet zorlu olabilir. Birçok büyük firma da bu sektörde yer alıyor olabilir; ancak bu sizin gözünüzü korkutmamalı. Eğer bu rekabetle baş edemeyeceğinizi en başta düşünüyorsanız, farklı bir iş modeline geçiş yapmak daha doğru olacaktır. Fakat projenize ve kendinize güveniyorsanız bu rekabetten çekinmemelisiniz.

Geliştirdiğiniz iş modeliyle, sunduğunuz hizmet kalitesiyle ve müşteri destek hizmetlerinizle bu rekabetten önemli ölçüde sıyırılabilirsiniz. Büyük firmalar, hacimleri büyük olduğu için müşteri desteği ya da hizmet kalitesi gibi konularda tüketicilere sıkıntı yaratabiliyor; daha küçük firmalar ise bu konuda karşı tarafa daha iyi hizmet verebiliyor. Bunu kendiniz için bir avantaja dönüştürüp, kendinizi bu şekilde konumlandırarak rekabet etmeye başlayabilirsiniz.





Girişimcilikte tek bir doğru yol yoktur

Girişimcilikte başarılı olmanızı sağlayacak bazı yöntemler vardır; fakat girişimci olmak için tek bir doğru yol yoktur. Her sektörün, her firmanın hatta her kişinin yaşadıkları, karşılaştıkları sorunlar, deneyimler, karşılarına çıkan fırsatlar farklıdır ve bu sebeple de herkesin izlediği yolda farklıdır.

Bir kişinin deneyip başarılı olduğu bazı yöntemler sizin iş modeliniz için geçerli olmayabilir. Ortam ve koşullar devamlı olarak değişiklik göstermektedir ve bu sebeple de farklı yollar karşınıza çıkabilir. Buradaki önemli nokta karşınıza çıkan engelleri aşmak için doğru adımları atmanızdır. Sizin ve firmanız için doğru olduğunu düşündüğünüz yolu izlemek daha doğru bir karar olur.



Karşınıza çıkabilecek fırsatlara karşı tetikte olun

Girişimciler bazen yaptıkları işe çok fazla odaklanıp, dış dünyadan gelen tepkilere ve gelişmelere kendilerini kapatabiliyorlar. İşe çok fazla odaklandığınızda kimi zaman hemen yanı başınızdaki fırsatları görmenize engel olabilir. Her gün farklı deneyimler yaşadığınızı unutmamalı ve işiniz dışındaki dünyaya gözünüzü açmalısınız.

Bu kimi zaman gittiğiniz bir etkinlikte kuracağınız network olabilir; kimi zaman da işinizi geliştirmek için karşınıza çıkabilecek bir fırsat olabilir. Bu tür fırsatlara açık olmak ve bunları gözlemlemek umulmadık zamanlarda size büyük kapılar aralayabilir. Ara sıra işinizden kafanızı kaldırıp, etrafınıza bakınmanız bu sebeple önemlidir.





Yardım istemekten çekinmeyin

Birçok kişi yardım istemekten çekinebiliyor. Her işimi kendim yapabilirim düşüncesiyle yaklaşmak büyük bir baskı hissetmenize neden olabilir. Tüm bu işlerin altından kalkabilecek nitelikte olsanız dahi tüm işlere yetişmeniz ve zamanında bunları yapmanız mümkün olmayabilir.

Tabii ki işlerin yetişmemesi de ekstra bir strese yol açacağı için sağlık problemleri yaşamanıza neden olabilir. Bu yüzden de yardım istemekten çekinmemelisiniz. Çevrenizdeki kişilerden, daha önceden bu işleri yapmış kişilerden, sektördeki önemli kişilerden yardım talebinde bulunabilirsiniz. Girişimcilik ekosistemindeki kişilerle etkileşimde bulunmak onlarla tanışmak ve iletişimini geliştirmek bu açıdan oldukça faydalı olacaktır. Onların yaşadıkları sorunları nasıl çözdüklerini öğrenebilir ve belli bir konuda yardıma ihtiyacınız olduğunda onlara sorabilirsiniz.