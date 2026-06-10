Bütün ülkeler, diğer ülkelere ayrı ayrı elçi gönderirler. Gönderilen elçiler, kendi ülkelerinin ismini duyurma, elçilik yaptıkları ülkelerle ticari, kültürel, siyasal ve sosyal ilişkilerini geliştirme görevlerini üstlenirler. Haliyle ülkeler arası ilişkiler de o denli büyür ve genişler. Lakin sanat elçileri başkadır.

Düşündüğümüzde dünya çapında ünlü sanatçımız Rüya Taner, sanat elçisi olduğu için, bütün elçiler kadar önemli görevler üstlenmiştir. Yani KKTC’nin tanınmasında büyük rol oynamaktadır. O bakımdan değerlendirdiğimizde KKTC olarak Rüya Taner’in kıymetini çok iyi bilmemiz ve onun dünya çapındaki başarılarını alkışlamalıyız. Dünya ile sanatın bütünleşmesinde, kaç ülkeden böyle bir sanatçı doğmuştur, bir düşününüz. Şu küçücük adadan bir Rüya Taner çıktı. Diğer sanatçılarımızı tenzih ediyorum bu sözlerimle. Rüya Taner’in bütün sanatçılardan farkı, dünya çapında ünlü olmasıdır.

Bugüne kadar kaç ülkede piyano konserleri verdiğini anımsamıyorum. Çünkü dönen bir çark gibi Rüya Taner sanatını ülke dışındaki ülkelerde icra ederken, bir yerde onun KKTC’yi de tanıtma misyonunu üstlendiğini düşünüyorum.

Esasında bu görev, çok ağır bir görevdir bana göre. Lakin o, bütün benliği ve bütün ruhu ile iç dünyasındaki duyguları sihirli parmakları ile piyanosunun tuşlarında dile getirerek, izleyicileri büyülüyor.

Viyana’da bir müzik aletleri kompetan ve üreticisi şöyle bir açıklama yapmıştı:

“Bösendörfer Salonu’nda olağanüstü bir sanat akşamı: Rüya Taner.”

Bösendörfer, Mozart’ın kullandığı piyanonun ünlü markasıdır. Bu piyanolar dünyada en çok rağbet edilen bir enstrümandır. Balabayıs’taki piyano da Bösendörfer’dır. Gittiği ülkelerde her zaman bu marka piyanolarla konserler veren Rüya Taner için yazılan ve söylenenlerin bir kısmını buraya almayı uygun gördüm. Bilindiği gibi daha önceki Kıbrıs Büyükelçimiz Metin Feyzioğlu’ydu. O şimdi Prag’ta yine Türkiye Büyükelçisidir. Onun himayelerinde Rüya Taner’in vermiş olduğu konserle ilgili yapılan açıklamalar müthiş etkili ve gurur vericidir.

Şöyle ki;

“11 Mayıs Pazartesi günü, Türkiye’nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, eşiyle birlikte uluslararası alanda tanınmış piyanist Rüya Taner’in sahne aldığı olağanüstü bir piyano akşamı konuklarını, Prag’taki Türk Büyükelçiliği konutunun görkemli binasına davet etti. Diplomatik camianın çok sayıda temsilcisi, kültür ve iş dünyasından şahsiyetler ve Türkiye dostları bu daveti kabul ederek, hem müzikal, hem de sosyal açıdan üst düzey bir akşam yaşadılar. Ev sahipleri, konukları bizzat kapıda karşılayarak, daha ilk andan itibaren sıcak ve zarif bir atmosfer yarattılar.”

Sosyal medyaya düşen bu konserle ilgili yorumlardan biri de şudur:

“Konser, Asya’nın Tatlı Suları, başlığı altında düzenlendi ve Türkiye’nin yanı sıra daha geniş Avrasya bölgesinin kültürel çeşitliliğini son derece güzel bir biçimde yansıttı. Repertuvar; Mikhail Glinka ve Alexander Borodin gibi Rus bestecilerden, ünlü Türk besteci ve piyanist Fazıl Say’a kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamanın yanı sıra, modern piyano icrası için yeniden düzenlenmiş Anadolu ezgilerine de yer verdi. Özellikle; geleneksel müzikal motifler virtüöz bir konser tekniği ve duygusal derinlikle harmanlanan Gülnihal, Çanakkale ve Çalın Davulları eserlerinin icraları çok büyük beğeni topladı.”

Ve piyanist Rüya Taner dünyayı etkilemeye devam ediyor.

Onun dünya üzerinde verdiği konserleri, adeta bir kovalamaca gibi takip etmek hayli zor. Onun güçlü enerjisi ile adeta bir kovalamaca yaşıyoruz haber açısından.

Bazı meslekler vardır ki, yoruldukça enerjileri artar. Bu kadar zor ve insanlar üzerinde etki yaratıcı çalışmanın kaynağını sorsanız, size şöyle diyeceklerdir:

“Ben mesleğime aşık olmasam bu işte başarılı olamam.”

Ne kadar doğru bir söz.

Ve biz de ülkemizin sanat elçisi Rüya Taner’i alkışlamaya devam ediyoruz…