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UKÜ galibiyetle başladı

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UKÜ galibiyetle başladı
Hentbolda Büyükler Play-Off Erkekler ilk karşılaşmasında UKÜ deplasmanda MGA’yı mağlup ederek play-off sürecine galibiyetle başladı.
İlk devreyi rakibi MGA karşısında 16-15 önde kapatan UKÜ sahadan da 32-27 galip ayrılarak seriye galibiyetle başlamış oldu.
MGA’da Erdi maçı 10 golle tamamlayan isim olurken, UKÜ’de Serageldim 6 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu.
 
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