UKÜ galibiyetle başladı

Hentbolda Büyükler Play-Off Erkekler ilk karşılaşmasında UKÜ deplasmanda MGA’yı mağlup ederek play-off sürecine galibiyetle başladı.

İlk devreyi rakibi MGA karşısında 16-15 önde kapatan UKÜ sahadan da 32-27 galip ayrılarak seriye galibiyetle başlamış oldu.

MGA’da Erdi maçı 10 golle tamamlayan isim olurken, UKÜ’de Serageldim 6 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu.

