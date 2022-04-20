İlk finalist GG

Atatürk Spor Salonu’nda dün akşam oynanan erkekler play – off ikinci karşılaşmasında rakibini mağlup eden Gençlik Gücü adını finale yazdıran ilk takım oldu. İlk karşılaşmada rakibini 30 – 22 mağlup eden Gençlik Gücü dün akşam ise rakibini 36 – 20 mağlup ederek seride ikiyi bularak adını finale yazdırdı. İlk devresini rakibi Levent karşısında 19 – 12 önde kapatan Gençlik Gücü sahadan da 36 – 20 galip ayrılarak adını finale yazdırırken, Gençlik Gücü’nden Özden, Levent’den ise Beytullah karşılaşmayı 7’şer golle tamamladı. Erkekler play – off ikinci karşılaşmasında bu akşam saat 19:45’de UKÜ – MGA takımları CIU Arena’da karşı karşıya gelecek.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.