İlk finalist GG

Hentbolda erkekler play – off ikinci maçında rakibi Levent’i mağlup eden GG adını finale yazdırdı

Atatürk Spor Salonu’nda dün akşam oynanan erkekler play – off ikinci karşılaşmasında rakibini mağlup eden Gençlik Gücü adını finale yazdıran ilk takım oldu. İlk karşılaşmada rakibini 30 – 22 mağlup eden Gençlik Gücü dün akşam ise rakibini 36 – 20 mağlup ederek seride ikiyi bularak adını finale yazdırdı. İlk devresini rakibi Levent karşısında 19 – 12 önde kapatan Gençlik Gücü sahadan da 36 – 20 galip ayrılarak adını finale yazdırırken, Gençlik Gücü’nden Özden, Levent’den ise Beytullah karşılaşmayı 7’şer golle tamamladı. Erkekler play – off ikinci karşılaşmasında bu akşam saat 19:45’de UKÜ – MGA takımları CIU Arena’da karşı karşıya gelecek.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

