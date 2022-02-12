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Pul biberin sahtesi nasıl anlaşılır?

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Gıdada sahtecilik cezaların artmasına rağmen devam ediyor. Bazı gıdalar için laboratuvar testi gerekse de bazı gıdalardaki hileler kolay bir yolla anlaşılabiliyor

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Pul biberin sahtesi nasıl anlaşılır?

 

Bazı üreticilerin, sıklıkla tüketilen ürünlerde uyguladığı hile ve tağşişler son bulmuyor.

Süt ürünlerinden baharatlara birçok üründe maliyetten kaçmak için hileye başvuruluyor.

Hilede başı çeken ürünlerden biri de pul biber. 1 kilogram pul biber üretmek için 10 kilograma yakın biber kullanılması gerekiyor. 

Kırmızı pul biberin içine talaş ve kiremit tozu karıştırılırken, rengini alması için gıda boyası kullanılıyor.

Bu hileleri anlamanın ise kolay bir yolu var. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, suya dökülen pul biberin direkt koyu kırmızı bir renk vermesi durumunda gıda boyası kullanıldığını belirtti. Manavoğlu, "Hafif bir şekilde renk veriyorsa o pul biberin kendisinden gelen özelliğidir" dedi. 

  Manavoğlu, piyasa fiyatından düşük satılan ürünlerie de şüphe ile yaklaşılması gerektiğini kaydetti.

 
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