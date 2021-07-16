Mavera 1 yaşında

Dünyalar tatlısı Mavera 1 yaşına bastı.

Ülkemizin başarılı İngilizce öğretmenlerinden Englishouse'un direktörü Önder Fahrioğlu'nun kızı Mavera 1. yaş gününü geçtiğimiz günlerde Korineum Golf Resort'ta kutladı.Yüze yakın seçkin davetlinin katıldığı kutlamada keyif dolu anlar yaşandı.Doğum günü konseptinde Mavera isminin anlamı olan Evren'in ötesi teması işlendi ve tüm hazırlıklar en ince detayına kadar düşünüldü.Mavera bebeğe bizler de mutlu ve sağlıklı yıllar dileriz.