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Yasaklar devam ediyor

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Yasaklar devam ediyor
45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda sağlık bakanlığı spor branşları hakkında da karar verdi.
Boks, güreş, yakın dövüş ve kempo spor dallarının 01 Kasım 2020 tarihine kadar yapılmamasına, karar verildi.
 
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