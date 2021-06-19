banner583
Yıldız Gönyeli’de zirvede
Yıldız Gönyeli’de zirvede
16 0
Bu uygulamadan haberiniz var mı?
Bu uygulamadan haberiniz var mı?
13 0
 
Makyajlı Subaru Forester, görücüye çıktı
Makyajlı Subaru Forester, görücüye çıktı
15 0
NASA'dan enerji dengesizliği uyarısı
NASA'dan enerji dengesizliği uyarısı
14 0
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
18 0
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
25 0
Güney'de büyük yangın
Güney'de büyük yangın
185 0
banner661

Özkahraman, tenis kortunu yeniledi

banner476

banner666
Özkahraman, tenis kortunu yeniledi
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonuna ve tenis kulüplerinde katkıları ile bilinen İbrahim Özkahraman, tenise katkılarına devam ediyor.
İbrahim Özkahraman, bu kez de Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarındaki mini tenis kortunu yeniledi. Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, kortun yenilenmesi ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Kulübümüzün gelişmesi, çocukların daha iyi şartlarda tenis oynayabilmesi, bizim en büyük hedeflerimizden biri olmuştur. Bunu hayata geçirmemizde desteği olan ve mini tenis kortumuzun yapılmasını sağlayan İbrahim Özkahraman'a çok teşekkür ederiz.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.