Özkahraman, tenis kortunu yeniledi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonuna ve tenis kulüplerinde katkıları ile bilinen İbrahim Özkahraman, tenise katkılarına devam ediyor.

İbrahim Özkahraman, bu kez de Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarındaki mini tenis kortunu yeniledi. Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, kortun yenilenmesi ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Kulübümüzün gelişmesi, çocukların daha iyi şartlarda tenis oynayabilmesi, bizim en büyük hedeflerimizden biri olmuştur. Bunu hayata geçirmemizde desteği olan ve mini tenis kortumuzun yapılmasını sağlayan İbrahim Özkahraman'a çok teşekkür ederiz.”

