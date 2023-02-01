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CMC’de CMC Cup Şampiyonu Keith Goddard

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CMC’de CMC Cup Şampiyonu Keith Goddard
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 29 Ocak Pazar gün gerçekleşen CMC Cup Golf Turnuvası Şampiyonu 39 Puan ile Keith Goddard oldu. Stableford formatında 18 delik ve course handicapın %95’i baz alınarak oynanan, oldukça çekişmeli geçen ve birbirine benzer skorların elde edildiği turnuvada  39 Puan ve Back Nine skor ile Özcan Bundak ikinciliği elde ederken, yine 39 Puan ve Back Nine skor ile Bob Hadge de turnuvanın üçüncüsü oldu.
Turnuva sonrası, CMC Golf Kulübü Kaptanı Hasan İlkay kazananların ödüllerini takdim etti.
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında bu hafta sonu 5 Şubat Pazar gün Golf Federasyonu organizasyonunda, yüksek bir katılımla gerçekleşmesi beklenen geleneksel Seniha-Niyazi Öztoprak Golf Turnuvası yer alacak.
 
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