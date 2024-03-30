Cimnastikte yardımcı antrenörlük sınavı yapıldı

KKTC Cimnastik Federasyonunun, 10,000 çocuk hedefi doğrultusunda çalışmaları devam ederken, cimnastiğe yeni antrenörler kazandırmak için açtığı antrenör kursları de sürüyor.
Cimnastik Federasyonunun açtığı 1. Kademe Artistik CimnastikYardımcı Antrenörlük Kursu sürerken, kursun uygulamalı sınavı da başarılı bir şekilde tamamlandı. 1. Kademe Artistik CimnastikYardımcı Antrenörlük Kursunun uygulamalı sınavı Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu’nda yapıldı. Sınavı Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da takip etti.
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