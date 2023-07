KKTC Binicilik Federasyonu 2023 sezonunun 5. Ayak Engel Atlama Müsabakası, Asya Atlı Spor Kulübü'nün Akova’da bulunan tesisinde gerçekleşirken, iki gün boyunca süren ve 7 atlı spor kulübünün katılım gösterdiği engel atlama müsabakasında 6 kategoride toplam 114 parkur geçildi

KKTC Binicilik Federasyonu 2023 sezonunun 5. Ayak Engel Atlama Müsabakası 8 ve 9 Temmuz'da Asya Atlı Spor Kulübü'nün Akova’da bulunan tesisinde gerçekleşti. İki gün boyunca süren ve 7 atlı spor kulübünün katılım gösterdiği engel atlama müsabakasında 6 kategoride toplam 114 parkur koşuldu.

Yeni Boğaziçi Belediyesi, Geçitkale Belediyesi, DOTEK Elektrik, Musmer Ltd., Sancy Kuyumculuk, Ersal Ltd., Invest Dom Cyprus, Hadex Maritime, Cemre Su, Sun Republic, Tural- Ay Motors, Lemonadda,Turgay Ersalıcı Oto & Emlak, Packsel Ltd., Samanlık Meyhane, Çetin Alüminyum, Osman Ferforje, Öztoklar Garaj, Akhisar Elektrik, Kanizi Petrol, Adrenalink Tattoo Studio, Başlar Süt Mamülleri’nin organizasyona katkı koyduğu etkinlikte Sarınç Restaurant, Cortado Espresso bar ve çeşitli stantlar da hazır bulundu.

Asya Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen KKTC Binicilik Federasyonu 5. Ayak Engel Atlama Müsabakasının sonuçları ise şöyle:



100cm

Genel Klasman

1. Nerin Batıbeniz - Dolmen Delgatti- Çelebi Atlı Spor Kulübü

2. Doğan Deniz- Dark Cento - Asya Atlı Spor Kulübü

3. Ali Toruntay – Adora - Çelebi Atlı Spor Kulübü



18 Yaş + Kategorisi

1. Doğan Deniz - Dark Cento - Asya Atlı Spor Kulübü

2. Beynur Türkoğlu – Emirgan - Çelebi Atlı Spor Kulübü

3. Hayri Baykan – Firewall - Royal Atlı Spor Kulübü



15-18 Yaş Kategorisi

1. Ali Toruntay – Adora - Çelebi Atlı Spor Kulübü

2. Nilgün Çelebi – Mustang - Çelebi Atlı Spor Kulübü

3. Arda Alçıner - Charming Mood - Royal Atlı Spor Kulübü



12-14 Yaş Kategorisi

1. Nerin Batıbeniz - Dolmen Delgatti - Çelebi Atlı Spor Kulübü



90cm

Genel Klasman

1. Asya Alpler - Captain Dizapo - Asya Atlı Spor Kulübü

2. Derin Satvet - Dream Flight - Royal Atlı Spor Kulübü

3. Nerin Batıbeniz - Dolmen Delgatti - Çelebi Atlı Spor Kulübü



18 Yaş + Kategorisi

1. Asya Alpler - Captain Dizapo - Asya Atlı Spor Kulübü

2. Doğan Deniz - Dark Cento - Asya Atlı Spor Kulübü

3. Doğan Deniz – Bvlgari - Asya Atlı Spor Kulübü



15-18 Yaş Kategorisi

1. Derin Satvet - Dream Flight - Royal Atlı Spor Kulübü

2. Ali Toruntay – Kandor - Çelebi Atlı Spor Kulübü

3. Arda Alçıner - Charming Mood - Royal Atlı Spor Kulübü



12-14 Yaş Kategorisi

1. Nerin Batıbeniz - Dolmen Delgatti - Çelebi Atlı Spor Kulübü

2. Asya Altıngüneş - Trinity- Royal Atlı Spor Kulübü



80cm

18 Yaş + Kategorisi

1. Sevgi Alçıner - North Star - Royal Atlı Spor Kulübü

2. Jodie Hoyles – Eddie - Çelebi Atlı Spor Kulübü

3. Anna Maximova - Captain - Royal Atlı Spor Kulübü



15-18 Yaş Kategorisi

1. Sedef Bozkaya – Adora - Çelebi Atlı Spor Kulübü

2. İldem Muhip – Layla - Rüzgar Atlı Spor Kulübü



12-14 Yaş Kategorisi

1. Eliza Blikhar - Dark Cento - Asya Atlı Spor Kulübü



5-12 Yaş Kategorisi

1. İsmail Sağlamer – Sydney - Royal Atlı Spor Kulübü

2. Kaya Alpakın – Oscar - Aner Atlı Spor Kulübü



70cm

12-14 Yaş Kategorisi

1. Eliza Blikhar - Dark Cento - Asya Atlı Spor Kulübü

2. Azra Göksan – Luna - Royal Atlı Spor Kulübü

3. Ada Sandalli - Din Argantin - Çelebi Atlı Spor Kulübü



5-12 Yaş Kategorisi

1. Rümeysa Mustafa – Shayna – Sydney - Royal Atlı Spor Kulübü

2. Kaya Alpakın – Oscar - Aner Atlı Spor Kulübü

3. İsmail Sağlamer – Sydney - Royal Atlı Spor Kulübü



70cm X pole

1. İsmail Sağlamer – Sydney - Royal Atlı Spor Kulübü

2. Deren Gücel – Layla - Rüzgar Atlı Spor Kulübü

3. Kaya Alpakın – Oscar - Aner Atlı Spor Kulübü