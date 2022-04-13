Dolgun dudaklara sahip olmak güzelliğin en eski kriterlerinden biri. Dudak dolgusu ile dakikalar içinde doğal ve dolgun dudaklara kavuşmayı kim istemez ki!



Dudak dolgusu özellikle kadınlar arasında en çok arzu edilen ve yapmaktan en çok çekinilen uygulamaların başında gelir. Fakat başarılı bir dudak dolgusu sonrası artık dudaklarınızı dolgusuz düşünemez olursunuz. Hyaluronik asitle yapılan geçici dudak dolguları o kadar doğal ve güzel duruyor ki, dudak dolgusu sonrası keşke daha önce yaptırsaydım diyeceğinize emin olabilirsiniz.

Dudak Dolgusu

Dolgu uygulamaları ile şimdilerde birçok estetik revizyon yapıyoruz. Burun dolgusu, jawline dolgu, elmacık kemiği dolgusu gibi dermal dolgular her ne kadar artık tanıdık işlemler olsa da yaygın olarak uygulanmaya başladığı zamana bakacak olursak aslında yeni yöntemler.

Dudak dolgusu ise uzun yıllardan beri yaptığımız eski bir yumuşak doku dolgusudur. Silikon dolgularla başlayan dudak dolgusu macerası yağ enjeksiyonu ve hyaluronik asit dolguya kadar evrilmiştir. Başlarda kocaman şiş dudaklar yerini daha doğal ama belirgin dudaklara bırakır.

Kullanılan malzeme, uygulama şekli ve kalıcılık süresi değişmiş olsa da dudak dolgusu popülaritesini hiç kaybetmez. Özellikle kadınlar için güzelliğin vazgeçilmez küçük dokunuşları arasında dudak dolgusu hala zirvedeki yerini korumaktadır diyebiliriz.









Dudak Dolgusu Nedir?

Dudak dolgusu; dudakları dolgunlaştırmak ve yeniden şekillendirmek amacıyla, Hyaluronik asit ile yapılan geçici dolgu uygulamasıdır. Dudakları büyüterek estetik kusurların giderilmesi temel prensibi üzerine kuruludur.

Dudaklar yaşlandıkça hacim kaybettiği için dudak dolgusu ile dudaklar ve dudak çevresi daha genç ve dinamik görünür. Biçim bozukluklarını gidermek ve estetik oran elde etmek, gülüş estetiğini oluşturmak gibi amaçlarla dudak dolgusuna başvurmak mümkündür. Herhangi bir gerekçe göstermeksizin, dolgun ve çekici dudaklara sahip olmak isteyen herkes dudak dolgusu ile bu arzusunu gerçekleştirebilir.

Dudak Dolgusu Ne İşe Yarar?

Dudaklara hacim kazandıran dudak dolgusu aynı zamanda ağız çevresini ve yüz ifadesini gençleştirmek amacıyla uyguladığımız bir protokoldür. Hyaluronik asit dudakları nemlendirir ve daha parlak ve sağlıklı görünmelerine neden olur.

Dolgun ve çekici dudaklara sahip olmanızı sağlar.

Dudakları nemlendirir.

Yaşlanma sebebiyle kaybettiği hacmi dudaklara geri kazandırır.

Gülüşünüzü güzelleştirir.

Dudak ve ağız çevresini gençleştirir.

Biçimli ve güzel dudaklara sahip olmak sosyo psikolojik olarak pozitif etkileri vardır.

Dudak Dolgusu Nasıl Yapılır?

Hyaluronik asitle dudak dolgusu 10-15 dakika içinde gerçekleştirilen tamamen acısız bir uygulamadır. İşlem öncesi dudaklara sürülen anestezik krem sayesinde iğne batması dahil olmak üzere hiçbir acı hissetmezsiniz.

Dudak dolgusu öncesi estetik muayene, dolgu prosedürünün en önemli kısmıdır. Burada önemli olan dudak dolgusundan nasıl bir sonuç elde etmek istediğinizin net olarak anlaşılmasıdır. Dolgu uygulamasının nasıl yapılacağı ve ne miktarda dolgu kullanılacağı, ancak muayene sonrası netleşir.

Başarılı dudak dolgusu uygulamalarının bize göre en büyük sırrı hastanın beklentisini tam olarak anlamak ve bu beklentiye yaklaşabilecek teknikle dolgu uygulayabiliyor olmak. Kişinin yüz hatlarına uygun, alt yüz ve ağız çevresi ile uyumlu en güzel dudak dolgusunu yapmak için deneyim ve dudak dolgusunda trendi takip etmek şart.

Hangi Dudak Dolgusu Daha İyi?

Dudak dolgusunda moda çok hareketli ve hepsi birbirinden güzel teknikler, dudak şekilleri söz konusu. Burada önemli olan dudak dolgusunun İşinin ehli eller tarafından özenle yapılmış olması. Fransız dudağı çok hoşunuza gidiyor olabilir ama kötü yapıldığında Rus dudak dolgusu ya da Fransız dudak dolgusu yaptırmış olmanın bir önemi maalesef kalmaz.

Dolayısıyla hangi dudak dolgusu daha iyi sorusunun bize göre cevabı size uygun, ideal dudak dolgusunun tasarlanması ve ustaca uygulanmasıdır. Peki ama ideal dudak dolgusu nasıl olmalı?

Dudak dolgusu mümkün olduğu kadar doğal durmalı.

Profilden ya da cepheden absürt/abartılı bir görüntü vermemeli.

Alt ve üst dudak uyumu elde edilecek şekilde kişiye özel olarak tasarlanmalı.

Dudakları yeniden şekillendirmek gibi bir amacımız varsa, kişinin yüzü ile uyumlu olacak olan dudak şekli seçilmeli.

İlk defa yapılıyorsa yüksek miktarda enjeksiyonlardan kaçınılmalı.

Dudak Dolgusu Çeşitleri

Afrodit tipi dudak dolgusu, Hera tipi dudak dolgusu, Venüs tipi dudak dolgusu gibi dudağa verdiği şekle göre farklı isimlerle anılan dudak dolgusu çeşitlerinin aynı sıra Fransız dudak dolgusu, Rus dudak dolgusu gibi uygulama tekniğine göre isimlendirilen dudak dolgusu çeşitlerine rastlamak mümkün.

Estetik olarak alternatiflerin artması, tekniğin çeşitlenmesi ve gelişmesi sayesinde dudak dolgusunda bugünkü doğallığı elde etmiş durumdayız. Fakat bu tekniklerin ya da dudak dolgusu çeşitlerinin herkese aynı şekilde uygulanmasındansa özgünlüğünüzü koruyacak şekilde kişiye özel tasarım, dolgu uygulamalarında bakış açımızı oluşturur.

Dudak Dolgusu Ne Kadar Kalıcı?

Hyaluronik asit bazlı dudak dolgusu ortalama 12 ile 18 aya arası kalıcıdır. Dolguların kalıcılığı uygulama bölgesine, hormonal yapıya, kasların durumuna ve birtakım alışkanlıklara bağlı olarak herkeste farklıdır. İlk dolgu daha erken erir ve yenilenen dolguların kalıcılık süresi uzar.

Dudak dolgusu yaptıranlar sonuçtan memnun kaldıkları takdirde bu süre önemini genellikle yitirir çünkü aralıklarla ufak dokunuşlar şeklinde, dolgunun sürekliliğini sağlamak son derece kolaydır.

Dudak Dolgusunun Yan Etkileri

Dudak dolgusu kaliteli bir hyaluronik asit bazlı dermal dolgu ile yapıldığında herhangi bir yan etki oluşmaz. Hyaluronik asit, insan sağlığına zararlı olmadığı dermatolojik olarak kabul edilmiş bir materyaldir ve göz çevresi gibi hassas bölgelerde dahi kullanılabilecek, güvenli bir içeriğe sahiptir.

Dudak dolgusu sonrası olası yan etkiler de kısa sürelidir:

Dudaklarda şişlik ve ödem oluşabilir.

İğne ile yapılan dolgu uygulamalarında damara denk gelinmişse morarma meydana gelebilir.

Dudaklarda uyuşma, karıncalanma, geçici his kaybı, nadirende olsa rastladığımız durumlardır.

Dudak Dolgusu Sonrası Ödem Nasıl Geçer?

Hyaluronik asit, su tutma özelliği sayesinde dolgu malzemesi olarak kullanılabilmektedir, uygulama sonrası ödem oluşmasının nedeni budur ve sürecin bir parçasıdır. Bol su içerek dolgunun bir an önce oturmasını ve ödemin atılmasına yardımcı olabilirsiniz.

Dudak Dolgusu Ne Zaman Oturur?

Dudak dolgusunun oturması için ödemin inmesi gerekir. Ardından dolgu yüz hatları ve memik ile uyumlu hale gelir. Bu süre yaklaşık olarak 2 hafta sürer. Aynadaki görüntüye ve yeni dudaklarınızı kullanmaya alışmak da dudak dolgusunun oturduğu hissini destekleyen önemli bir detaydır.

Dudak Dolgusu Nasıl Eritilir?

Dudak dolgusu geçici dolgu uygulamasıdır ve dolgu uygulamasını tekrar etmediğiniz takdirde belli bir süre sonra erir. Fakat sonuçtan memnun kalmadınız ya da herhangi bir nedenle dolgu hoşunuza gitmediyse, hyaluronidaz enjeksiyonu ile dudak dolgusunu birkaç gün içinde eritmek mümkün. Bunun dışında masaj uygulayarak da eritebilirsiniz.

Dudak Dolgusu Fiyatları

Çok çeşitli fiyat aralıklarında dudak dolgusu yaptırmak mümkün. Dolgu malzemesinin kaliteli, dermatolojik olarak onaylı, sertifikalı ürünler olduğundan emin olduğunuz takdirde bütçenize uygun olan kliniği seçebilirsiniz.

Her estetik işlemde olduğu gibi dudak dolgusunda da fiyat klinik kalitesine, kullanılan malzemeye ve en önemlisi deneyime göre değişir. Dudaklarınızın güzelliğini ve sağlığınızı emin olduğunuz ellere teslim etmeniz, bizim için önemlidir.



