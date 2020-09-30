banner480
banner69
Vatandaş kendi suyunu kendisi taşımaya başladı
Vatandaş kendi suyunu kendisi taşımaya başladı
19 0
Türkiye’den, Cimnastik Fedarasyonuna büyük katkı
Türkiye’den, Cimnastik Fedarasyonuna büyük katkı
26 0
 
Meteorolojiden toz uyarısı
Meteorolojiden toz uyarısı
46 0
Yolcu sayısı yüzde 89 düştü
Yolcu sayısı yüzde 89 düştü
80 0
Pandemi ödeme desteği mesajlarına dikkat
Pandemi ödeme desteği mesajlarına dikkat
44 0
Bankamatiklerin arkası çöplük gibi
Bankamatiklerin arkası çöplük gibi
27 0
Sessiz derbi
Sessiz derbi
21 0
banner460

5 yaşa kadar yuva-kreş ve tüm okullar yarın açılıyor

banner476

5 yaşa kadar yuva-kreş ve tüm okullar yarın açılıyor

Sağlık Bakanlığı, 5 yaşa kadar olan yuva, kreş ve 4-5 yaş gurubu tüm okul öncesi okulların yarın tam zamanlı açılacağını duyurdu.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:
“Okul öncesi 5 yaşa kadar olan tüm okulların tam zamanlı olarak 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren açılacağı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar arasında kamuoyuna açıklanmıştır. 4-5 yaş gurubu ile ilgili yöneltilen sorular üzerine bu kapsamda yuva, kreş, 4-5 yaş gurubu olan tüm okul öncesi eğitim kurumlarının 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız”

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.