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Rum Dışişleri Bakanı, Rum Yatırım Ajansı'nın temsilcisi oldu

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Rum Dışişleri Bakanı, Rum Yatırım Ajansı'nın temsilcisi oldu

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, bizzat Dışişleri Bakanı’nın kendisinin, Rum Yatırım Ajansı (CIPA-Invest Cyprus) kuruluşunun hissedarı olarak devletin temsilcisi olacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, bizzat Dışişleri Bakanı’nın kendisinin, Rum Yatırım Ajansı (CIPA-Invest Cyprus) kuruluşunun hissedarı olarak devletin temsilcisi olması yönündeki kararın kısa bir süre önce Bakanlar Kurulu tarafından alındığını yazdı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Ticaret Bakanı’nın yerini alacak.

Gazete, bu kararla birlikte CIPA’nın işleyişinde herhangi bir değişikliğin olmayacağını, bu hamlenin, kuruluşla ilgili genel çabaya ve ülkenin yurt dışında daha iyi tanıtılmasına dayandığını belirtti.

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