Paşaköy kökenli kayıpların bulunması için 10 milyon euro gerekecek

“Aşşa” (Paşaköy) kökenli 70 civarında Rum kaybın kalıntılarının tespit edilmesiyle ilgili kazı projesinin, 10 milyon Euro civarında bir paraya mal olacağı ileri sürüldü

Rum basınından Fileleftheros gazetesi “70 Aşşa’lıyı Bulmak İçin 10 Milyon Euro” başlıklı haberinde, eldeki verilere göre “Aşşa kökenli kayıpların Afanya’daki (Gaziköy) Ornithi (Ekmekçiler) bölgesinde gömülü oldukları yerden çıkarıldıklarını ve akabinde Dikmen’deki çöplüğün olduğu alana gömüldüklerinden söz edildiğini” ileri sürdü.

Kazı projesinin maliyetinin çöplük alanın parka dönüştürülmesinden ötürü arttığını, bununla birlikte Kayıp Şahıslar Komitesi’nin bu aşamada bir inceleme yapılması amacıyla AB tarafından fon onaylanmasını isteyeceğini kaydeden gazete, bu incelemenin eski çöplük alanında kazı yapılmasının mümkün olup olmayacağını göstereceğini belirtti.

Kayıp kalıntıları tespit edilmesinin, söz konusu bölge içerisinde çöplerin olduğu ve derinliği 30 metre olan bir çukur olmasından ötürü oldukça zor bir teşebbüs olacağını kaydeden gazete, yalnızca bu kadar büyük bir derinlikte kazı yapılması için bile çok büyük bir para harcanması gerekeceğini kaydetti.

Gazete, bunların haricinde, kayıpların kalıntılarının 1996 yılının Ağustos ayında ve 2-3 farklı aşamada taşındıklarından söz edildiğini de öne sürdü.

Bölgedeki durumun, peyzaj çalışmaları esnasında müteahhidin patlama olasılığının önlenmesi için metan gazının uzaklaştırılmasıyla sistem kurulması çerçevesinde, alana borular yerleştirmesiyle komplike hale geldiği de ifade edildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çöplükteki metan gazının uzaklaştırılmasıyla ilgili boru hattı projesini hayata geçiren uzmanı aradığını ve bir ön çalışma yapıldığını da belirten gazete, ilk aşamada yapılacak, çalışmanın maliyetinin 400 bin Euro civarında olacağını ekledi.



