Lute gelmek istiyor

BM dipomatı Lute’un önümüzdeki ay BM Genel Sekreteriyle yapılacak olan görüşmelere hazırlık yapmak için adaya gelmek istediği belirtildi



Rum basınında dün yer alan haberlere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, yakın zamanda Kıbrıs’ta temaslarda bulunması bekleniyor.

Lute’un önümüzdeki ay BM Genel Sekreteriyle yapılacak olan görüşmelere hazırlık yapmak için adaya gelmek istediğini yazan Filelefteros gazetesi, “Niyetlerin Kayda Geçirilmesi” başlıklı haberinde, Kıbrıs’taki iki liderin ise, BM Genel Sekreteriyle ortak bir görüşme gerçekleştirilmesi konusunda olumlu göründüklerini yazdı.

BM’nin, önümüzdeki ay BM Genel Sekreteri ve liderler için New York’ta bir randevu ayarlanmasından önce, adadaki iki liderin niyetlerini kayda geçirmeyi istediğini yazan gazete, Lute’un ise Kıbrıs’ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı ErsinTatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşme yapma konusundaki istediğini çoktandır ifade ettiğini iletti.

“Elde edinilen bilgilere” göre, Lute’un Ağustos sonu-Eylül başında adaya gelmek istediğini kaydeden gazete, Lute’un ziyaretinin amacının, liderlerin niyetlerini, özellikle de iki liderin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le ortak bir görüşme yapmasına dair perspektifleri kayda geçirmek olduğuna işaret etti.

Uluslararası örgütün, müzakerelerin yeniden başlaması çabasına bir sonuç veya ivme kazandırabilmesi durumunda, BM Genel Sekreterinin iki liderle görüşmesinden yana olduğunu yazan gazete, BM’nin aksi takdirde ikisinin ortak bir görüşme yapması için bir neden görmediğini savundu.

“Anastasiadis-Tatar ortak görüşmesinden olumlu bir sonuç çıkmasına dair bir perspektif olmaması durumunda, o zaman BM Genel Sekreterinin New York’ta bulunacağı esnada iki liderle ayrı görüşmeler yapmakla sınırlı kalması ihtimalinin yüksek olduğunu” yazan gazete, Guterres’in aynı şeyi geçtiğimiz haziran ayında da yaptığını ve Brüksel’de Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Anastasiadis’le ayrı ayrı görüştüğünü anımsattı.

Lute’un adaya gelişine, sürecin yeniden başlamasına nasıl yardımcı olunacağına ilişkin bazı fikirlerin eşlik etmesinin ihtimal dışında olmadığını da kaydeden gazete, Lute’un benzer bir şeyi adaya geldiği geçtiğimiz haziran ayında da yapmaya çalıştığını ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili İyi Niyet Misyonu raporuna “kendi kendini yöneten bölgeler” ifadesinin dahil edilmesi olasılığı konusunda Rum kesiminin nabzını yokladığını anımsattı.

Öte yandan geçen süre zarfında kapalı bölge Maraş konusunda gelişmeler yaşandığını yazan gazete, Rum kesiminin bu olaylara, gerek Anastasiaidis-Lute arasında yapılacak bir görüşmede, gerekse Anastasiadis New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres’le görüştüğü zaman güçlü bir şekilde değineceğini iletti.

Gerek Brüksel’deki görüşmede, gerekse bunun öncesinde Cenevre’de yapılan gayri resmi görüşmelerde, Anastasiadis’in Guterres’e, Cumhurbaşkanı Tatar’la ortak bir görüşme yapılmasına dair tezini ilettiğini yazan gazete, Anastasiadis’in, böyle bir görüşmenin çabanın tümüne yardımcı olacağını düşündüğünü belirtti.

Bu değerlendirmenin, ortamın iyileşmesine ve müzakerelerin yeniden başlamasına katkıda bulunan geçmişteki benzer görüşmelere dayandığını yazan gazete, benzer bir şeyin Tatar ile Anastasiadis arasında eylülde yapılacak görüşmeden ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusunu sordu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmak için eylül ayında New York’a gideceğini yazan gazete, Anastasiadis’in ABD ziyaretinin 21-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da aynı dönem temaslarda bulunmak için New York’ta bulunacağını ifade eden gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)’a verdiği demeçte söylediklerini kaynak gösterdi.