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İşadamının aracına bomba

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İşadamının aracına bomba
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Limasol’da 54 yaşındaki bir işadamının aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucunda maddi hasar meydana geldi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Limasol’da bir eğlence mekanının sahibi olan 53 yaşındaki bir işadamının aracına kimliği belirsiz kişilerce bomba yerleştirildiğini yazdı.
Habere göre, şahsın evinin önündeki aracına konulan bombanın patlaması sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, polisin soruşturması ise sürüyor.
Gazete bir diğer haberinde ise, Limasol’da aynı evi paylaşan Afrika kökenli iki şahıs arasında tartışma çıktığını ve 21 yaşındaki şahsın ev arkadaşını bıçaklayarak, yaraladığını yazdı.
Yaralanan 28 yaşındaki şahsın hastanede tedavisinin sürdüğü, 21 yaşındaki diğer şahıs hakkında ise 5 günlük tutukluluk kararı çıkarıldığı belirtildi.
 
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