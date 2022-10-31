İngiliz Üslerinde çalışan Kıbrıslı Türkler emeklilik haklarını tam alamıyor

Beyarmudu köyünden olan ve İngiliz Üslerinde çalışan Kıbrıslı Türklerin, sosyal sigorta yatırımlarını yapmalarına karşın emeklilik haklarını tam olarak alamadıkları belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Sosyal Sigortalar Dairesi’nin, sosyal sigortalı Kıbrıslı Türklere yönelik sunduğu dayanağın “1974’ten sonra evlenenlerin ve Kuzey’de yaşayanların, emeklilik maaşlarına ilave miktar eklemek için eşlerini bağımlıları olarak beyan etmelerinin mümkün olmadığı” şeklinde olduğunu yazdı.

Gazete buna paralel olarak, sigortalı olan Kıbrıslı Türk dullara, 1974 sonrasında evlendikleri ve Kuzey’de yaşadıkları gerekçesiyle dulluk maaşı verilmediğini belirtti.

Gazete, geçen perşembe günü, ana teması İngiliz Üsleri içerisinde kalan bölgelerin gelişmesi olan ve ileriki günlerde yer verecekleri söyleşi için Beyarmudu Belediye Başkanı’nı ziyaret ettiklerini, söyleşi sonrasında Beyarmudu Belediye Başkanı’nın Sevilay Kasapoğlu ile İsa isimli Kıbrıslı Türkleri çağırarak, emeklilik maaşlarıyla ilgili yaşadıkları sıkıntıları dile getirmelerini istediğini yazdı.

Habere göre Sevilay Kasapoğlu yaptığı açıklamada, eşi Tamer Kasapoğlu’nun 2020 yılında vefat ettiğini ve 33 yıl İngiliz Üslerinde çalıştığını, tüm bu yıllarda eşinin Rum Yönetimi Sosyal Sigortalar Dairesi’ne yatırım yaptığını söyledi.

Eşi öldüğü zaman, dulluk maaşı için Sosyal Sigortalar Dairesi’ne başvurduğunu ancak başvurusunun, evliliğinin 1974 sonrasında gerçekleşmesi nedeniyle reddedildiğini, hatta kendisine “Pile’de oturmak için giderse, emeklilik maaşı talebinde bulunabileceği” yönünde açıklama yapıldığını da ifade etti.

Sevilay, böylesi bir durumda Beyarmudu’ndaki evini bırakması ve Pile’de oturması gerektiğini belirterek, bunun ne kadar mantıklı olduğu sorusunu sordu.

Gazete, Sevilay Kasapoğlu’nun kendileri ile arkadaşı Turhan’ın yaptığı çeviri aracılığıyla konuştuğunu belirtti.

Aynı sorunlara sahip İsa isimli Kıbrıslı Türk ise Yunanca konuşarak, 33 yıl İngiliz üslerinde çalıştığını,

1972

yılında işe başladığını, 1976 yılında İngiliz üslerinin hizmetlerine son verdiğini, 1984 yılında ise yeniden işe alındıklarını açıkladı.

63 yaşında erken emeklilik için başvuru yaptığı zaman yüzde 12’lik kesintiyi kabul ettiğini söyleyen İsa, maaş almaya başladığı ve birlikte çalıştığı arkadaşı ile konuştuğu zaman, eşinin çalışan değil ev hanımı olmasına karşın, eşini “bağımlısı” olarak eklemedikleri için kendisinin yaklaşık 300 Euro daha az maaş aldığını öğrendiğini söyledi.

İsa, Larnaka Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gittiği zaman 1974 sonrasında evlendiği ve Kuzey’de yaşadığı için eşinin dahil edilmediğini öğrendiğini belirtti.

İsa, emeklilik maaşının bin 100 Euro olduğunu, eşini de dahil etmeleri durumunda ise bin 400 Euro alacağını söyleyerek, kendisinin ölmesi durumunda eşinin dulluk maaşı alamayacağına da dikkat çekti.