Hristodulidis, halkın gözünden düşüyor

Güney’de yapılan ankete göre, Rum lider Hristodulidis, Rum halkının gözünden günden güne düşüyor. Rumların yüzde 63’ü ülkenin yanlış yöne gittiğini düşünüyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in "Rum halkının gözünden günden güne düştüğü", yapılan her yeni anketten Hristodulidis’e "şamar" niteliğinde sonuç çıktığı bildirildi.

Güney’de yayımlanan Politis ve Alithia, SİGMA TV’nin “L. S. Prime Market Research&Consulting” şirketine yaptırdığı, 12-16 Şubat döneminde Güney Kıbrıs genelinde, bin 4 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve sonuçlarını önceki akşam yayınladığı anketi, manşete çekti

Haberine “Nikos Hristodulidis’e Yeni Şamar-Anket… Vatandaşların yüzde 47’si Hükümetten Hoşnutsuz… Başkanın Popülaritesi Tepetaklak Yüzde 19’a Düştü” başlığını atan Politis’e göre “Hristodulidis hükümeti denildiğinde aklınıza ilk gelen şey ne” sorusuna katılımcılardan yüzde 21 “hayal kırıklığı”, yüzde 12 “başarısızlık”, yüzde 15 “durağanlık”, yüzde 8 “kayıtsızlık”, yüzde 6 “vaatler” ve yüzde 6 “çaba” cevabı geldi.

Hristodulidis’in popülaritesi hakkında yüzde 49 “olumsuz”, yüzde 19 “olumlu” cevabı verilirken katılımcıların yüzde 32'si “ne olumlu ne olumsuz” dedi. Eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in aynı dönemde halk nazarında yüzde 40 “olumlu”, yüzde 19 “olumsuz” bulunduğu hatırlatıldı. Rum başkanlık seçiminde Hristodulidis’e oy kullananlar aynı soruya yüzde 28 “olumsuz”, yüzde 35 “olumlu”, yüzde 37 de “ne olumlu ne de olumsuz” cevabını verdi.

Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki hareketlerinin de Rum halkını ikna edemiyor göründüğünü yazan gazete, katılımcıların yüzde 60’ının Hristodulidis’in hareketlerini “iletişim maksatlı”, yüzde 34’ünün “uygun” bulduğunu aktardı.

Gazeteye göre katılımcıların yüzde 61’i Hristodulidis “uluslararası toplumu, çözüm istediğine ikna edemiyor”, yüzde 35’i ise “ikna edebilir” görüşünde.

Katılımcıların yüzde 55’i hükümet ortağı partilerin Hristodulidis’ten farklı yönde hareket ettiği görüşünde. Hristodulidis’in Kıbrıs sorununda hükümet ortağı partilerin politikalarının dışına çıkabilir mi sorusuna katılımcıların yüzde 64’ü “çıkamayacağı”, yüzde 32’si “çıkabileceği” görüşünü ortaya koyarken yüzde 4’ü bu soruya cevap vermek istemedi.

Ülkenin gitmekte olduğu yönle ilgili soruya katılımcıların yüzde 63’ü “yanlış”, yüzde 12’si “doğru” yolda olduğunu söylerken yüzde 25’i “ne doğru ne yanlış” cevabını verdi.

Katılımcılar, Hristodulidis hükümetinin ilk 12 ayıyla ilgili görüşleri sorulduğunda yüzde 47 “hoşnutsuzluk”, yüzde 19’u “memnuniyet” belirtti, yüzde 27’si “ne hoşnutsuzluk ne de memnuniyet” cevabını tercih etti.

Hristodulidis’in KİT yönetim kurulu atamalarındaki icraatları sorulduğunda, katılımcıların yüzde 50’si “hoşnutsuzluk”, yüzde 13’ü “memnuniyet”, yüzde 30’u “ne hoşnutsuzluk ne de memnuniyet” cevabını verdi, yüzde 7’si bu soruya cevap vermemeyi tercih etti.

