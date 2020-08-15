Güney’de bugün de 14 vaka

Güney Kıbrıs’ta yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan testler sonucunda 14 yeni pozitif vaka daha tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde yapılan 3813 test sonucunda 14 yeni daha tespit edildi.

Bu 14 vakanın 5 tanesinin daha önce pozitif oldukları belirlenen vakaların temaslılarının takibi sonucunda yapılan testlerde belirlendiği kaydedildi. 7 vakanın ise kendilerinin özel laboratuarlarda yaptırdıkları testler sonucunda pozitif oldukları tespit edildi. İki vakanın ise kişisel hekimlerine başvuru sonucunda yapılan testlerde belirlendiği açıklandı.

Son vakalarla birlikte Güney Kıbrıs’ta toplam pozitif vaka sayısı 1332’ye yükselmiş oldu.

