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LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
15 0
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
23 0
 
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
12 0
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
15 0
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
18 0
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
22 0
“Hizmet veren de alan da sıkıntı yaşıyor”
“Hizmet veren de alan da sıkıntı yaşıyor”
17 0
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Nöbetçi Eczaneler – 15 Ağustos 2020

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Nöbetçi Eczaneler – 15 Ağustos 2020

KKTC Nöbetçi Eczaneler 15 Ağustos 2020

LEFKOŞA:

İYİGÜN ECZANESİ

Muhtar Yusuf Galeria No:2 K.Kaymaklı Lefkoşa

0392 227 25 71

***

İMGE ECZANESİ

Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı

03922235951

***

SONUÇ ECZANESİ

Atatürk Cad. No: 7/ B Binbir Çeşit Mağazaları yanı Yenişehir Lefkoşa

03922273270

GİRNE:

YUSUF TANDOĞAN GİRNE ECZANESİ

Beşparmaklar Cad. Ufuktan 1 Apt.Dük.N0:4 Çatalköy Girne

05488653434

***

BAŞAK ECZANESİ

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

03928153620

GAZİMAĞUSA:

ECE ECZANESİ

Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa

03923663846

***

MEVA ECZANESİ

15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

03923663773

GÜZELYURT:

SERCAN AVCI ECZANESİ

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

03927144894

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

7278565

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