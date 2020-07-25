Güney’de 6 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde yapılan testler sonucunda 6 yeni tip koronavirüs vakası daha tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde yapılan 1682 test sonucunda 6 pozitif Covid-19 vakası saptandı.

Vakalardan birinin 16 Temmuz tarihinde İngiltere’den gelen ve karantinada olan kişi olduğu, diğer 5 vakanın ise halihazırda teyit edilmiş vakaların temaslılarının takibi sonucu tespit edildiği belirtildi.

Yeni vakaların tümünün Limasol'da olduğu kaydedildi.

Böylece Rum kesiminde toplam vaka sayısı 1053'e ulaştı.

