Güney’de 6 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde yapılan testler sonucunda 6 yeni tip koronavirüs vakası daha tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde yapılan 1682 test sonucunda 6 pozitif Covid-19 vakası saptandı.
Vakalardan birinin 16 Temmuz tarihinde İngiltere’den gelen ve karantinada olan kişi olduğu, diğer 5 vakanın ise halihazırda teyit edilmiş vakaların temaslılarının takibi sonucu tespit edildiği belirtildi.
Yeni vakaların tümünün Limasol'da olduğu kaydedildi.
Böylece Rum kesiminde toplam vaka sayısı 1053'e ulaştı.
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