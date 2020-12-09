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Güney Kıbrıs'ta yeni tedbirler açıklandı

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Güney Kıbrıs’ta koronavirüsle mücadele kapsamında bugün, bir dizi yeni tedbir daha açıklandı. Liseler ve yüksek öğrenim kurumları, dershaneler, büyük alışveriş merkezleri kapanıyor. Restoranlar sadece take away ve paket servisi yapacak. Düğün/cenaze/anma törenlerine katılım 10 kişiyle sınırlandırılacak.

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Güney Kıbrıs'ta yeni tedbirler açıklandı
Güney Kıbrıs’ta yeni Covid-19 tedbirleri açıklandı.
Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu tarafından açıklanan ve 11 Aralık saat 06.00 itibarıyla başlayıp 31 Aralık’a kadar geçerli olacak yeni tedbirler şöyle:
1-    Tüm büyük alışveriş merkezleri (mall) kapanacak. 500 metrekareden daha büyük mağazalar ise her 10 metrekarede 1 kişi olmak kaydıyla çalışmaya devam edebilecek.
2-    Tüm lokantalar, tavernalar, kafeteryalar, pub’lar, snack-bar’lar ve dernek/birlik/kulüpler içerisinde bulunan kafeteryalar kapatılıyor. Lokantalar yalnızca “take away” ve paket servis hizmeti verebilecek. Saat 21.00’dan itibaren ise yalnızca paket servis hizmeti olacak. Otellerdeki lokantalar ise yalnızca otel müşterilerine ve saat 21:00’a kadar hizmet verecek. Larnaka ve Baf Havalimanı’ndaki lokantalar ise hizmete açık olacak.
3-    Ayinler ve diğer ibadet şekilleri, katılımcı olmadan yapılacak. Dini törenler ise (nikah, vaftiz, cenaze) en fazla 10 kişinin katılımıyla yapılabilecek.
4-    14 Aralık Pazartesi’nden itibaren ise devlet ve özel okulların lise bölümleri ile yüksek öğrenim kurumları uzaktan eğitime geçecek. Dershaneler kapatılacak. Ana okul, ilkokul ve ortaokullar ise açık olmaya devam edecek. 
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