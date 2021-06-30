Güney Kıbrıs'ta 53 bin öğrenci yüksek öğrenimde eğitim alıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, yüksek öğrenim rakamlarından söz etti.

Alithia gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bir üniversitenin diploma töreninde yaptığı konuşmada, yüksek öğrenimdeki rakamlardan söz etti.

Anastasiadis, geçtiğimiz akademik yılda yüksek öğretimde öğrenim gören 53 bin 262 öğrenciden, 22 bin 949’nun (yüzde 43.08) “Kıbrıs” vatandaşı, 18 bin 863’nin (yüzde 35.42) Avrupa ülkelerinden, 11 bin 450’sinin ( yüzde 21.05) ise üçüncü ülkelerden olduğunu söyledi.

Anastasiadis, açıklamasında geçmiş yıllara da değinerek, 2012-2013 akademik yılında, toplam 32 bin öğrenciden 8 binin Avrupa ülkelerinden ve üçüncü ülkelerden olduğuna dikkati çekti.