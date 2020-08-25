Güney'de maske takma zorunluluğuyla ilgili karar revize edildi

Güney Kıbrıs’ta 6 yaş ve üstü kişilere maske takma zorunluluğu getirilmesinin tepkilere yol açtığı ve kararın revize edilerek, 12 yaş ve üstü olarak değiştirildiği bildirildi.

Politis gazetesi, yeni karara göre ilköğretimde okuyan öğrencilerin gönüllülük esasıyla maske kullanabileceğini ve zorunluluk olmayacağını kaydetti.

Güney Kıbrıs’ta dün tespit edilen ve 19’u Mikonos adasından olan 39 yeni vakanın endişeleri yeniden artırdığını belirten gazete, Rum Bilim Kurulu üyesi Leondios Kostrikkis’in, ilerleyen günlerde özellikle Yunanistan’dan daha fazla pozitif vaka gelmesini beklediklerini açıkladığını yazdı.

Haberde, Kostrikkis’in, Yunanistan’ın B kategorisine çekilmesi için öneride bulunacağını söylediği belirtildi.

Gazete Avusturya, İsviçre, Danimarka, İrlanda ve İzlanda’nın dün itibarıyla A kategorisinden B kategorisine; Hırvatistan, Tunus, Andora, Hollanda ve Fransa’nın da C kategorisine çekildiğini kaydederken, Yunanistan için herhangi yeni bir karar üretilmediğini yazdı.