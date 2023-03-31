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Güney'de 6 ayda 6 endemik tifüs vakası

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Güney'de 6 ayda 6 endemik tifüs vakası
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Güney Kıbrıs’ta son altı ay içerisinde 6 endemik tifüs vakası saptandığı, vakalardan birinin yoğun bakım ünitesinde tedavi edildiği bildirildi.
Haravgi ve Alithia’nın haberine göre Sağlık Bakanlığı, 2011’den beri görülmekte olan endemik tifüsten bugüne kadar ölen olmadığını açıkladı.
Haberde, teyit edilmiş bilgilere dayanılarak yıllık endemik tifüs vakası sayısının 30’un aşmadığı, yoğun bakım tedavi gerektiren tek vakanın da 2023’te saptandığı, hastanın, özel klinikte bir hafta tedavi gördükten sonra taburcu edildiği kaydedildi.
 
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