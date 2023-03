"AB Hristodulidis’e BM’yi adres gösterdi”

Hristodulidis’in görüştüğü Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula fon der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Rum Yönetimi Başkanı’na “AB’nin her zaman yardımcı olmak istediğini ancak BM’nin yerine geçemeyeceğini, sadece BM’nin tarafları müzakerelere yeniden başlamaya çağırabileceğini söyleyerek BM’yi adres gösterdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, AB’nin daha aktif rol oynaması kaldıracı ile müzakereleri yeniden başlatma yaklaşımı pratikte sınanma safhasına girdi. Brüksel'de görüştüğü muhataplarının Hristodulidis'e BM'yi adres gösterdiğine işaret edildi

Hristodulidis’in, “AB’nin, BM’nin rolünü iptal etmeden ya da onunla çatışmadan aktif rol oynaması” yaklaşımının ilk adımı olan, önerinin AB tarafından kabul görmesi noktasında Brüksel’deki temaslarında Konsey’den, Komisyon’dan ve Parlamento’dan ret almadığı, sonraki adımın ise Türkiye’deki seçimlere kadar olan süreyi AB’nin işbirliğinde değerlendirmek olacağı bildirildi.

Politis “Hristodulidis’in Önerisi Avrupa Konseyi’nde… Müzakerelerin Yeniden Başlaması Konusunda Adım Adım Yaklaşım” başlığıyla manşete çektiği haberinde Hristodulidis’in yaklaşımının ana fikrini şöyle aktardı:

“AB Türk tarafı ile konuşarak müzakereleri yeniden başlamaya yönlendirecek. Rum tarafı da Türkiye-AB gümrük birliği anlaşmasının yenilenmesi, Türk vatandaşlarına AB vizelerinin kaldırılması ve savunma işbirliği programına (PESCO) katılım başta olmak üzere Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren konularda olumlu ortamı güçlendirecek.”

“Türkiye Rusya’nın kucağına bırakılmasın”

Haberde Hristodulidis’in “Türkiye Rusya’nın kucağına bırakılmasın. Kıbrıs olarak yönelimimiz Batı’yadır ve Türkiye’nin başka yere gitmesini istemiyoruz” argümanının Brüksel’deki muhataplarının dikkatini çektiği kaydedildi.

Avrupa Zirvesi’nin birinci bölümüne katılan Genel Sekreter Antonio Guterres’le de görüşen Hristodulidis’in, inisiyatifinin bu başlangıç aşamasının BM tarafından da reddedilmediğini belirten gazeteye göre, Rum yönetiminden bir kaynak Hristodulidis’in Guterres ile Avrupa Komisyonu başkanının da bulunduğu bir ortamda kısa bir görüşme yaptığını aktardı. Kaynağa göre Guterres Hristodulidis’e, yardımcısı Rosemary DiCarlo’dan Ada’da yaptıkları görüşme ve AB’nin daha aktif müdahil olması önerisi hakkında kapsamlı bilgi aldığını söyledi.

Aynı kaynağa göre Guterres Türkiye’deki seçimlerin hemen ardından müzakerelerin başlaması için gerekli şartların oluşturulması gereğini yineledi. Hristodulidis de Ukrayna meselesinde olduğu gibi Kıbrıs sorununda da AB’nin BM ile daha çok işbirliği yapması gerektiği görüşünü belirtti. Kaynak, Rum yönetiminin, Türkiye için kritik konularda ortaya koyacağı olumlu katkıya karşılık Türkiye’den, Kıbrıs sorununda hareketler beklemekte olduğuna işaret etti.

Gazete Hristodulidis’in Avrupa Konseyi’ne girişinde “ilk emelimiz müzakerelerin başlamasıdır. Bu yaklaşımımızın tamamen anlaşılıyor, şu anda yapmamız gereken birlikte çalışmaktır ve kararın hayata geçirilmesi için özellikle Komisyon Başkanı ve Konsey Başkanı ile anlaştık. Birinci engel Türkiye’dir. Bu nedenle 14 Mayıs seçimlerinden hemen sonra müzakerelerin uzlaşılmış çerçeve temelinde yeniden başlaması şartlarının yaratılması seçime kadar olan süreyi değerlendirmek istiyoruz” dediğini yazdı.

“Yol haritası içeren gayriresmî belgesini muhataplarına vermedi”

Hristodulidis’in AB’nin daha aktif katılımı inisiyatifinin gayriresmî bir belgede matbu olduğunu ancak Brüksel’de görüştüğü muhataplarına bu belgeyi vermediğini kaydeden gazete, Rum yönetiminden bir kaynağa dayanarak söz konusu belgede, Türkiye’nin müzakerelerin yeniden başlamasını kabul etmesi için bir yol haritası şeklinde bir dizi eyleme yer verildiğini yazdı. Belgede hareketler, eylemler ve hayata geçirilmesinden AB’nin, Türkiye’nin, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıs’ın edineceği menfaatlerin yer aldığını ekledi.

Fileleftheros “Hareketler Türkiye’deki Seçimlerden Sonra” başlıklı haberinde Hristodulidis’in Avrupa Zirvesi çerçevesinde görüştüğü bütün muhataplarının, Kıbrıs sorunundaki her türlü hareketin Türkiye’deki başkanlık seçiminden sonra beklenmesi gerektiği görüşünde birleştiğini yazdı. Hristodulidis’in Türkiye’deki seçimden sonra müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için seçime kadarki dönemde gerekli şartların yaratılması isteğinin AB ve BM’deki yetkililerinden destek bulduğunu belirtti.

Gazete Hristodulidis’in Euronews’e verdiği röportajda müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasıyla ilgili önerisinin iki yönünü anlattığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis önerisinin birinci yönünün “çıkmazın kırılması gereği” ile ilgili olduğunu belirterek “müzakerelerin yeniden başlamasıyla ikinci, çok somut yönü olan Avrupa Birliği’nin müzakerelere teknokratik destek vermesi geliyor” dedi, şöyle devam etti:

“Avrupa Birliği’nin, her zaman BM çerçevesi içerisinde, daha başrol oynamasına ihtiyacımız var. Kıbrıs sorununu BM’den çıkarmaya çalışmıyoruz. Aksine BM ve kararlar çerçevesi istenilen hedef açısından güvenlik supaplarıdır.”

Zamansal konjonktürün belirleyici rol oynadığına işaret eden Hristodulidis Türkiye’nin 14 Mayıs’ta başkanlık seçimine hazırlandığını hatırlatarak “ önemli olan bu dönemi değerlendirmemizdir ve bunun için AB’nin üç kurumsal organının başkanı ile Türkiye’deki seçimlerin hemen ardından uzlaşılmış çerçeve temelinde müzakerelerin başlaması için gerekli şartların yaratılmasında anlaşmaya vardık” dedi. Hristodulidis durumun zor olduğunu da itiraf etti.

AB’nin rol alacak bir yetkili atayarak Kıbrıs sorunundaki çıkmazın kırılmasında başrol oynayabileceğini savunan Hristodulidis “müzakereleri başlatmayı başarabilirsek AB’nin doğal ve teknokratik varlığı zorunludur. Bu AB’nin de istediği bir şeydir. Son müzakere sürecinde yakınlaşmaların başarılmasında belirleyici rol oynadığını yaşayarak gördük” dedi.

"AB Hristodulidis’e BM’yi adres gösterdi”

Haravgi ise “AB Başkan Hristodulidis’e BM’yi Adres Gösterdi … Hristodulidis Avrupa Konseyi’nden Siyasi ve Teknokratik Destek İstedi” başlıklı haberinde Hristodulidis’in “meşhur AB’nin daha aktif katılımı önerisinin Avrupa Konseyi’nin, müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olmak için siyasi inisiyatif alması talebinden ve müzakerelerin başlaması halinde teknokratik destek vermesi önerisinden başka bir şey olmadığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis’in görüştüğü Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula fon der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Rum Yönetimi Başkanı’na “AB’nin her zaman yardımcı olmak istediğini ancak BM’nin yerine geçemeyeceğini, sadece BM’nin tarafları müzakerelere yeniden başlamaya çağırabileceğini söyleyerek BM’yi adres gösterdi.

Alihtia haberi “Müzakereler Crans Montana’da Kaldığı Yerden.. Euronews : Hristodulidis’in AB’nin Kıbrıs Sorununda Başrolü İçin Planı” başlığıyla birinci sayfasından aktardı.