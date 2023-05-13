Yanan paralar Çin mafyasının mı?

Girne-Tatlısu anayolunda iki aracın çarpışıp yandığı ve 36 yaşındaki bir Çinlinin ölümlüyle sonuçlanan kazadan sonra, kiralık araçların birinde bulunan yüklü miktarda ABD dolarının yanarak küle döndüğü, 3 Çin uyruklu şahsın ceplerinde de toplam 40 Bin Dolar nakit para bulunduğu ortaya çıktı

Girne-Tatlısu Anayolunda geçtiğimiz Çarşamba sabahı meydana gelen ve 36 yaşındaki Junwen Ye’nin ölümüne neden olan trafik kazası, ülkedeki Çin mafyası gerçeği de bir kez daha yüzümüze çarptı.

Güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, iki kiralık aracın çarpışarak küle döndüğü kazada, Çin uyruklu Lu Chao yönetimindeki ZNY 352 plakalı araçta bulunan yüklü miktarda ABD dolarının yanarak küle döndüğü iddia edilirken, yine ZNY 352 plakalı araçta bulunan 3 Çin uyruklu şahsın ceplerinde ise toplam 40 Bin Dolar nakit para bulunduğu ortaya çıktı.

Polisin kazaya ilişkin soruşturması devam ederken, söz konusu araçta bulunan paralarla ilgili de polis harekete geçti. Kiralık bir araçta sabah 05.00 sıralarında yüklü miktarda nakit para sevkiyatı yapılması büyük bir şüphe uyandırırken, söz konusu yüklü miktardaki paranın illegal bir para olduğu ihtimali üzerinde duran polisin yaralı şahıslardan alacağı ifade oldukça önemli. Kiralık araçta bulunan parayla ilgili açıklama yapılmaması da bu paradan pis kokular geldiği ihtimalini güçlendiriyor.

Çinli suç örgütleri son dönemde Kıbrıs’ı mesken tutmuştu. Özellikle Kuzey Kıbrıs’ın ‘uluslararası alanda tanınmamasını’ fırsat bilen illegal suç örgütleri, ülkemizde yasadışı faaliyetler yürütüyor.

Forex, yasadışı sanal bahis ve yasadışı online kumar gibi illegal faaliyetlerini ülkemizde yürüten Çinli suç örgütlerinin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Öte yandan ZUR 839 plakalı kiralık aracın sürücüsü Timur İlmaz önceki gün yargı önündeydi.

Girne Kaza Mahkemesi huzurunda gerçekleşen tutukluluk duruşmasında Polis Müfettiş Muavini Fikri Binatlı, verdiği ifade sonrası Savcılığın sorularını yanıtladı.

Savcılık, kazaya karışan araçlarda bulunan yüklü meblağdaki paralara yönelik çıkan haberlerle ile ilgili Müfettiş Muavini Fikri Binatlı’dan bilgi talep etti ve Polis Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin nasıl bir tutum sergilediğini sorguladı. Soruşturmayı yürüten Polis, kazaya karışan Çin uyruklu Lu Chao’nun kullanımındaki ZNY 352 plakalı kiralık araçla birlikte, içerisindeki evraklar ve kredi kartlarının da yanarak küle döndüğünü, söz konusu 3 Çin uyruklu şahsın ceplerinde ise toplam 40 Bin Dolar nakit para bulunduğunu mahkemeye beyan etti.

Meydana gelen kazanın ardından aydınlanmayan birçok nokta olduğuna dikkati çeken Savcılık, yanan araçlarda paralara ilişkin bilgi talebinde bulundu.

Savcılık, söz konusu olayla ilgili PGM bünyesindeki farklı şubelerin de soruşturma başlatıp başlatmadığını sordu. Polis, soruşturmanın kendi sorumluluklarında olduğunu, bulunan paraların ise Polis Müdürlüğü’nde muhafaza edildiğini kaydetti.

ZANLI İLMAZ’IN YANAN ARACINDA DA PARA VARDI

Kullanımındaki ZNY 352 plakalı kiralık aracın küle döndüğü kaza sonrası tedavisi Lefkoşa Devlet Hastanesi Cerrahi Servis’te devam eden Lu Chao ile kısa bir görüşme yaptığını kaydeden polis, Chao’nun bulunan paralara ilişkin bir yanıt vermediğini ifade etti. ZNY 352 plakalı kiralık aracın Tatlısu yönünden Girne istikametine doğru seyrettiği esnada, zanlı Timur İlmaz’ın kullanımındaki kiralık lüks araç ile çarpıştığına dikkat çeken polis, zanlı İlmaz’ın kullanımındaki aracın da küle döndüğünü kaydetti. Olay yerine gittikleri zaman zanlının yanan aracında para olduğu yönünde bilgi verdiğini ifade eden polis, İlmaz’ın yanan araçtan söz konusu paraları almaya çalıştığı esnada itfaiye ekipleri tarafından uzaklaştırıldığını beyan etti.

Timur İlmaz’ın ifadesinde söz konusu paraları Elexus Otelin casinosunda kazandığını söylediği öğrenildi.

