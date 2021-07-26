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Bayram tatili Karpaz bölgesine yaradı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemiz ve Müslüman aleminde kutlanan Kurban Bayramı nedeniyle verilen dokuz günlük tatilin özellikle Karpaz bölgesine büyük fayda sağladı.

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Bayram tatili Karpaz bölgesine yaradı

Bize ulaşan bilgilere göre, arife gününden itibaren Karpaz bölgesinde gerek otellerde gerekse karavan ve çadırlarda vakit geçiren vatandaşların nerdeyse ülkenin yarısı kadar olduğu ifade edildi.
Hava sıcaklığının yüksek olmasından dolayı serinlemek isteyen vatandaşların İskele ve Karpaz bölgesi sahillerine akın ettiği bize ulaşan haberler arasında yer alırken, özellikle Bayramın ikinci gününden itibaren yüzlerce vatandaşın Karpaz sahillerinde vakit geçirdiği kaydedildi.
Karpaz bölgesi sakinlerinin ise bölgeye gelen gerek Lefkoşa, Girne ve Mağusa bölgesinden vatandaşlar sayesinde birçok ürünlerini pazarladıkları için bereketli bir bayram yaşadıkları bildirildi.
 
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