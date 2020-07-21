Trafikte acı bilanço

KKTC’de bir haftada meydana gelen 53 trafik kazasında1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Polisin haftalık trafik raporuna göre, 13-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen kazalarda yaklaşık 695 bin TL’lik maddi hasar oluştu.

14’ü süratli araç kullanmak, 11’i dikkatsiz sürüş yapmak, 12’si kavşakta durmamak, 10’u yakın takip ve 6’sı diğer etkenlerden meydana gelen kazaların 18’i Gazimağusa’da, 16’sı Girne’de, 15’i Lefkoşa’da, 3’ü İskele’de 3 ve 1’i Güzelyurt’ta oldu

Polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 467 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 878 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle:

“Sürat (264), tehlikeli sürüş (9) dikkatsiz sürüş (15), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (48), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (20), alkollü araç kullanmak (27), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (171), trafik levha ve işaretlerine uymamak (84), trafik ışıklarına uymamak (8), muayenesiz araç kullanmak (16), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (29), “A” yol kullanma izinsiz araç kullanma (3) “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak (2), tonajından fazla ve tehlikeli yük taşımak (2), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (4) ve 176 diğer trafik suçları.”