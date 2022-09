TMK’ya 7 bin 159 başvuru

Taşınmaz Mal Komisyonu'na bugüne kadar toplam 7 bin 159 başvuruda bulunuldu. Bunlardan 1366'sı dostane çözüm yoluyla, 34’ü ise duruşma yoluyla sonuçlandı. TMK, bugüne kadar 1169 kişiye, tazminat kararı verdi. 4 başvuru için iade, 2 başvuru için takas-tazminat, 8 başvuru için iade-tazminat kararı verildi

Avrupa Konseyi'nin Loizidou kararı, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun önemine işaret etti

Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Başkanı Növber Ferit Veçhi, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin AİHM'in Loizidou kararına ilişkin incelemeyi kapatması kararına ilişkin "Bu karar, her ne kadar da çok geç alınsa da KKTC ve ana vatan Türkiye için olumlu bir karardır. Söz konusu karar doğrultusunda kurulan TMK'nin etkin bir iç hukuk yolu olduğu bir kez daha teyit edildi." dedi.

Veçhi, 2006'da faal olmaya başlayan TMK'nin KKTC sınırları içerisinde malları bulunan, 1974 öncesi taşınmazlarını kuzeyde bırakan Rumlara bir çare olmak üzere kurulduğunu aktararak, "Bir iç hukuk yolu olan TMK, AİHM'in tanıdığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde kurulan bir komisyondur. Yasamız da AİHM tarafınca kabul görmüş ve tanınmıştır." ifadesini kullandı.

AİHM'in Türkiye aleyhine açılan Demopoulos ve Diğerleri davasının kabul edilebilirliğine ilişkin aldığı 1 Mart 2010 tarihli kararını hatırlatan Veçhi, AİHM'in, bu kararla TMK'nin etkin bir iç hukuk yolu olduğunu tescil ettiğini dile getirdi.

TMK'nin 7 üyesi ve 2'sinin yabancı olduğu bilgisini paylaşan Veçhi, bu kurumda çalışanların bağımsız olması gerektiğini vurguladı.

Veçhi, "TMK, takas, iade ve tazminat olarak talepleri inceler. Rumlar buraya başvurur, dosyalarını oluşturur. Biz her perşembe yaklaşık 20 dosya inceliyoruz, bunları 'dostane çözüm (karşılıklı anlaşma)' olarak bitirmeye çalışıyoruz. Takas, tazminat veya iadeye karar veririz. Eğer bir anlaşmazlık olursa duruşmaya gideriz." diye konuştu.

Veçhi, başvuranların davacı, KKTC İçişleri Bakanlığının da davalı olduğunu kaydetti.

Son bir yılda 140 farklı dosyayı incelediklerini belirten Veçhi, bu dosyalardan 2'sinin iade olduğunu, bu süreçte takas ise yapılmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kurulduğundan bu yana TMK'ye toplam 7 bin 159 başvuruda bulunuldu. Bunlardan 1366'sı dostane çözüm yoluyla, 34 tanesi ise duruşma yoluyla (başvuranın memnun kalmadığı davalar duruşmaya gidiyor) sonuçlandı. TMK, bugüne kadar başvuru yapan 1169 kişiye, mallarının bedeli olarak tazminata karar verdi. 4 başvuru için iade, 2 başvuru için takas-tazminat, 8 başvuru için iade-tazminat kararı verilmiştir. Bir başvuru için ise Kıbrıs meselesinin çözülmesinden sonra iade edilmesi kararı verilmiştir."

TMK'nin Rumların mülkle ilgili sorunlarına çare ürettiğine ve rahat bir şekilde başvuru yapabilecekleri bir kurum olduğuna işaret eden Veçhi, başvuranların, tapuları ile başvurdukları malın kendi mülkleri olduğunu ispat etmeleri halinde dava süreçlerinin başladığına, erken bir zamanda da sonuçlandığına dikkati çekti.

Veçhi, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), kendi vatandaşlarının TMK'ye başvurarak bir çare aramasından çok da hoşnut değil, engellemeler için ise ellerinden geleni yapmaktadır. Loizidou davasının, AİHM tarafından denetiminin bu kadar uzamasının sebebi, Rum tarafının kendine yakın ülkelerle birlik olarak oluşturduğu ortam sebebiyledir." dedi.

Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na bireysel başvuru hakkını 1987'de tanıdığını ve çok sayıda Türkiye aleyhinde başvuru olduğunu anımsatan Veçhi, Loizidou davasının (Kıbrıslı Rum Titina Loizidou'nun 1989'da KKTC'de toprak ve mülkünün kaldığı gerekçesiyle Türkiye aleyhine AİHM'e başvurmasının da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Veçhi, "Loizidou, GKRY tarafından öncü dava olarak ele alındı. Loizidou davası, her ne kadar bireysel görünse de arkasında GKRY vardı, yani siyasileştirilmiş bir davadır. Türkiye, bu davadan 1998'de tazminat ödemeye mahkum edildi. Buna göre, başvurucuya tazminat verilir fakat mülk mal sahibinde kalır. TMK'nin tazminata karar vermesi halinde mülk, KKTC'ye geçiyor." ifadelerini kullandı.

Loizidou'nun 2005'te TMK'nin kurulmasının ardından tekrardan KKTC'deki malının iadesini ve tazminat istediğini anımsatan Veçhi, AİHM'in bu noktada TMK'yi işaret ettiğini ancak Kıbrıslı Rum Titina Loizidou'nun bunu reddettiğini kaydetti.

2003'te Türkiye tarafından Loizidou'ya tazminatın ödendiğini belirten Veçhi, o tarihten bu yana Loizidou davasının gözetimi ve denetiminin AİHM tarafından devam ettiğini söyledi.

Veçhi, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin 20-22 Eylül'de düzenlenen insan hakları konulu 1443'üncü toplantısında AİHM'in Loizidou kararına ilişkin gözetim ve denetim sürecini durdurma kararı aldığına, incelemeyi kapattığına vurgu yaptı.

Veçhi, şu ifadeleri kullandı:

"(AİHM'in Loizidou kararına ilişkin incelemeyi kapatması kararı) Bu karar, her ne kadar da çok geç alınsa da, KKTC ve ana vatan Türkiye için olumlu bir karardır. Söz konusu karar doğrultusunda kurulan TMK'nin etkin bir iç hukuk yolu olduğu bir kez daha teyit edildi. TMK'nin etkinliği, Rum kesimince her zaman için sorgulandı.

Rumlar, Loizidou davası ile mülkün iadesini istediler ancak bunun mümkün olmadığını biliyorlardı. Rum tarafı, bunu bilerek yıllardır bu konuyu politize etti ve iadesi yönünde ısrarcı oldu. Loizidou kararının denetim ve gözetiminin devam etmesiyle de bu konu devamlı gündemde tutuldu. Bu kararla AİHM, 'TMK'nin iade, tazminat ve takasta en etkin çaredir.' dedi. Rumlar siyasi olarak mesnetsiz iddialarla yıllarca bu konuyu gündemde tutmuştur."

Veçhi, Rumların TMK'yi aşarak direkt AİHM'e başvurmasının mümkün olmadığını söyledi. Veçhi, "TMK'ye başvuran ve aldığımız kararı beğenmeyen Rumlar, KKTC Yüksek İdare Mahkemesine başvurabilir. Başvuran Rumlar, oradan da hoşnut kalmazsa bütün iç hukuk yollarını tüketmesiyle birlikte AİHM'e gidebilir. Ancak AİHM illa ki Rumlar lehine karar verecek değildir." diye konuştu.

TMK'nin tazminat kararlarının ödemesinin KKTC Maliye Bakanlığınca yapıldığını belirten Veçhi, TMK kurulmadan önce davalı konumunda Türkiye'nin olduğunu da anımsattı.

Veçhi, Maraş bölgesinin açık olan pilot bölgesi ve diğer kapalı bölümlerine toplamda 459 başvurunun olduğunu aktararak, "Pilot bölge konusunda davaların devam ettiğini, İçişleri Bakanlığı ve savcılıktan görüşlerin alınması ve dosyanın tamamlanmasıyla davaları görüşmeye başlayacağız. Maraş bölgesiyle ilgili TMK'ye başvurularda sürekli artış oluyor." dedi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresinin (EVKAF) mallarıyla ilgili hukuki açıdan başvuru yapamadığını söyleyen Veçhi, şunları kaydetti:

"Mesela; bir Rum başvuran geldiğinde, EVKAF'ın da bir hak iddiası varsa bize başvuruyorlar. Biz, EVKAF'ın bu 'hak iddiası' başvurusunu inceleyip, hem başvuranın hem de EVKAF’ın haklarını gözetip adilane bir karar verebilmek için EVKAF’ı taraf yapıyoruz. Geçen yıl ekimde taraf EVKAF'ı yapıp, bir duruşma yaptık. Henüz dosya görüşülmedi ama EVKAF taraftır. İspat olması halinde EVKAF da müdahil olabiliyor."