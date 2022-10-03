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TDP: "Güngör Çöplüğü UBP'nin ülkeyi nasıl yönettiğinin açık bir kanıtıdır"

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TDP: "Güngör Çöplüğü UBP'nin ülkeyi nasıl yönettiğinin açık bir kanıtıdır"

 
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Ulusal Birlik Partisi (UBP) iktidara geldiğinden beri Güngör Katı Atık Tesisinde denetimlerin tümüyle durduğunu ve şartname dışına çıkılarak, AB’nin kurduğu sistemin şu an bir çevre felaketine dönüştüğünü iddia etti.



TDP'den yapılan yazılı açıklamada, "Şartname, azotun hücrelerden ayrıştırılacak mekanizmalar kurulmasını istemesine rağmen bunlar son iki yıldır kurulmamış ve bu nedenle tesis yangına açık, yangın olduğu zaman ise söndürülemez duruma gelmiştir. Güngör Çöplüğü Ulusal Birlik Partisi’nin ülkeyi nasıl yönettiğinin açık bir kanıtıdır." ifadelerine yer verildi.
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