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Sennaroğlu, Meclisi toplantıya çağırdı

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Sennaroğlu, Meclisi toplantıya çağırdı
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Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu’nu yarın toplantıya çağırdı.

Yarınki gündeminde güncel konuşmaların yer aldığı Meclis son toplantısını 7 Ekim’de yapmıştı. Bir sonraki toplanma denemesini 11 Ekim’de yapan Meclis Genel Kurulu, nisap sorunu nedeniyle açılamamış, toplantı ertelenmişti. Ancak Meclis Genel Kurulu sonraki günlerde de toplanamamıştı.

Bu gelişmeler üzerine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında dün Meclis Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

Sennaroğlu toplantı sonrasında “Temel bir uzlaşı ile yasaların görüşülmesi nezdinde Meclis’in açılmasına olanak sağlayacak ortak kararın üretilemediğini” açıklamıştı.

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