Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın mezarlığında çalışmalara hız verildi

Göçerili Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın şarkılara konu olan hikayesinden hatıra kalan mezarda Dikmen Belediyesi tarafından peyzaj düzenlenmesi, yeni yol ve dere yatağı projesinin yanında bölgedeki mezarlığı turistlerin ziyaret edebileceği bir yer haline getiriyor

Barış Manço'nun 1977 yılında yaptığı şarkıyla ölümsüzleştirdiği Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın Dikmen’e bağlı Göçeri köyünde bulunan mezarının çevresi Dikmen Belediyesi tarafından düzenleniyor.Göçerili Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın şarkılara konu olan hikayesinden hatıra kalan mezarda Dikmen Belediyesi tarafından peyzaj düzenlenmesi, yeni yol ve dere yatağı projesinin yanında bölgedeki mezarlığı turistlerin ziyaret edebileceği bir yer haline getiriyor.Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Köroğlu açıklamasında Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin ilk günden itibaren derneğe destek olduğunu mezarlık bölgesinde ot temizleme çalışmasından yeni yol ve dere yatağı parke alanlara kadar birçok projede destek verdiğini dile getirdi.Dernek yetkilileri proje tamamlandığı zaman turistlerin ziyaret edebileceği ve vakit geçirebileceği bir yer olacağını ve bölgeye canlılık getireceğini açıkladı.