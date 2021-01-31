banner583
banner590
Sağlık bakanı Pilli: “bu sabah 07.00 itibarıyla 25 pozitif vakamız var”
Sağlık bakanı Pilli: “bu sabah 07.00 itibarıyla 25 pozitif vakamız var”
39 0
Fenerbahçe, Rize'yi tek golle geçti
Fenerbahçe, Rize'yi tek golle geçti
16 0
 
İlçe giriş çıkışlarında sıkı denetim
İlçe giriş çıkışlarında sıkı denetim
37 0
“Kamudan kesinti yapılsın, özel sektöre verilsin”
“Kamudan kesinti yapılsın, özel sektöre verilsin”
42 0
“Salgını kontrol altına almak için en az 21 güne ihtiyaç var”
“Salgını kontrol altına almak için en az 21 güne ihtiyaç var”
33 0
“Artık her an her şey olabilir”
“Artık her an her şey olabilir”
265 0
Başhekim de pozitif çıktı
Başhekim de pozitif çıktı
42 0
banner529
banner570

Saner ''Hasarın karşılanması için gereken desteği vereceğiz''

banner476

BAŞBAKAN SANER, FIRTINA VE YAĞMURDAN OLUMSUZ ETKİLENEN YENİBOĞAZİÇİ BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Saner ''Hasarın karşılanması için gereken desteği vereceğiz''
banner601

Başbakan Ersan Saner, dün akşamki fırtına ve şiddetli yağmurdan olumsuz etkilenen Yeniboğaziçi bölgesinde incelemelerde bulunarak hasarın karşılanması için gereken desteği vereceklerini açıkladı.

Başbakan Saner, fırtına ve şiddetli yağışın bölgede çok ciddi hasar yarattığını, hasar tespiti için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İskele ağıllar bölgesinde afetten etkilenen üretici ve hayvancılarla görüşen Saner, BRT’ye yaptığı açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın bölgede gerekli çalışmayı başlattığını ve yasaların kendilerine tanıdığı imkan çerçevesinde hasarın karşılanması için her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Saner’e Yeniboğaziçi bölgesindeki incelemelerinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Zarara uğrayanlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başbakan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın tüzük değişikliği için bir çalışma yürüttüğünü, bunun Bakanlar Kurulu’ndan geçirilmesiyle bundan böyle üretici ve hayvancının daha fazla yanında olacaklarını, bunun için çalıştıklarını söyledi.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.