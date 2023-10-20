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Şampiyon Meleklerimiz için ‘daha güçlü bağlar’ kurma zamanı!

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Şampiyon Meleklerimiz için ‘daha güçlü bağlar’ kurma zamanı!
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Kuzey Kıbrıs Turkcell, yıllardır sponsorluğunu devam ettirdiği Lefkoşa Maratonu'nda bu yıl da yer alacak. Maratonda, 4.5G sponsoru olarak yer alacak Kuzey Kbrıs Turkcell, Lefkoşa Ülker Maratonu’nda Turkcell ailesinin de Şampiyon Melekler için orada olacağını açıkladı. Rekor kırmayı hedefleyen maratondan elde edilecek gelirin tümünün Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacak. “Şampiyonlar için söz verdik” sloganıyla gerçekleşecek maratonun geliri ile Şampiyon Meleklerin isimlerini ve anılarını yaşatacak okul kampüsünün yapımına bağışlanacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir maratona sayılı günler kala halka çağrı yaparak açıklamada bulundu.

“Şampiyon Meleklerimiz için birlik olma ve daha güçlü bağlar kurma zamanı”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir açıklamasında bu yılın her yıl gibi özel fakat hepimiz için daha anlamlı olduğunu söyledi. Maratonun uzun zamandır destekçisi olarak yine yer alacaklarını ifade eden Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak bu yıl 4.5G sponsorluğumuzla her birlikte olacağız. Maratondaki sporcularımızın hızına hız katacağız. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile ilk andan itibaren birlikteyiz. Bu maratonun Şampiyon Meleklerimiz için gerçekleşiyor ve gelirin onlar adına yapılacak okul kampüsü için bağışlanıyor olması hepimizin ortak çabasıdır. Bizler Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi olarak maratonda olacağız. Tüm Kıbrıs’ın bu konuda duyarlı olacağını düşünüyor, 22 Ekim Pazar günü Şampiyon Meleklerimiz için herkesi desteğe çağırıyorum. Zaman, Şampiyon Meleklerimiz için birlik olma ve daha güçlü bağlar kurma zamanıdır.”

Binlerce insanı bir amaç için birleştiren maratonla ilgili bilgiler şöyle:

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin organize ettiği Lefkoşa Maratonu, Kıbrıs’tan binlerce ve dünyanın farklı ülkelerinden koşucuların katılımı ile her yıl geleneksel olarak ekim ayında yapılıyor. Sportif ve mücadeleci özelliklerinin yanında elde edilen gelirin her yıl toplumsal bir ihtiyacı gidermek için

kullanılıyor. Lefkoşa Maratonu, 4 kilometre halk koşusu ile 10 kilometre ve 21 kilometre şeklinde 3 farklı kategoriden oluşup dereceye giren sporcuları ödüllendirilmektedir. Maratonda, 10 kilometre koşusu saat 07.30’da, 21 kilometre koşusu saat 07.45’de ve 4 kilometrelik halk koşusu ise saat 10.30’da başlayacak.

10 ve 21 kilometre kategori koşularında bu yıl da çip sistemi kullanılacak.

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