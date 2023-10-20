Bayraktar: Esentepe maçını telafi etmek istiyoruz

Yalova deplasmanına çıkacak olan Miracle Değirmenlik’te teknik direktör Özgü Bayraktar yaptığı açıklamada “Geriye bakarak yaşayamayız, bu hafta Yalova karşısında kazanıp 3 puanı alıp Esentepe maçını telafi etmek istiyoruz” dedi

Miracle Değirmenlik Teknik Direktörü Özgü Bayraktar yarın oynanacak olan Yalova maçı ile ilgili olarak açıklama yaptı. Zorlu deplasmanda 3 puanı alıp Esentepe maçını telafi etmek istediklerini ifade eden Bayraktar, önlerine bakmak zorunda olduklarını söyledi. Ligin beşinci hafta karşılaşmasında 22 Ekim Cumartesi günü(yarın) Yalova deplasmanına çıkacak olan Miracle Değirmenlik’te teknik direktör Özgü Bayraktar karşılaşma ile ilgili olarak şunları söyledi;

“ Şu an itibariyle kaybetmeyen bir Miracle Değirmenlik doğru işleri yapmaya devam edecek olan ve her türlü olumsuzluğa rağmen kaybettiğimiz iki puan var. Geriye bakarak yaşayamayız, bu hafta Yalova karşısında kazanıp 3 puanı alıp Esentepe maçını telafi etmek istiyoruz. Yalova deplasmanı ligin zorlu deplasmanlarından bir tanesi, Yalova geçmiş yıllarda kupa finali oynamış bir camia, bu nedenle rakibimize duyduğumuz ciddiyet ve saygı ile haftayı yada maç öncesini bitirmek üzereyiz. Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız maçı kazanıp önümüze bakmak istiyoruz. Kırmızı kart cezalısı Halil dışından Şükrü’nün dış menisküsün de yırtık olabileceği doktor tarafından aktarıldı. En iyi oyuncu grubu ile yola devam ediyoruz. Kayıpsız gitmek elbette istiyorduk. Ancak geriye bakarak yaşayamayız. Bu hafta kazanıp telafi etmek en büyük düşüncemizdir.” dedi.

