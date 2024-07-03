banner913
banner932
Türkiye çeyrek finalde
Türkiye çeyrek finalde
34 0
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
27 0
 
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
36 0
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
54 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
35 0
Karavezirler, güven tazeledi
Karavezirler, güven tazeledi
34 0
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
53 0
banner1032

Polisiye Olaylar

banner1020

Kayıp olduğu bildirilen Akar bulundu

banner974
Polisiye Olaylar
banner971
Alaniçi’nde yaşayan ve dünden beri kayıp olduğu bildirilen İlknur Akar (K-42) bulundu.
-Cameron'un ölüm nedeni “Gıda Aspirasyonu, Asfiksi”
Pazartesi günü Alsancak’ta  evinde hayatını yitiren Carole Ann Cameron’un (K-82)’un otopsisinde ölüm nedeninin “Gıda Aspirasyonu, Asfiksi” olduğu belirlendi.


-Dikmen’de araç yangını…

Dikmen Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde seyir halindeki LV 881 plakalı van araçta, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapmasından kaynaklandığı düşünülen yangın meydana geldi.
Bugün saat 11.00 sıralarında,  Erkan Aydın yönetimindeki araçta meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında aracın motor bölümünde bulunan elektrik ve plastik aksamlar ile ön kaput zarar gördü.
Polis açıklamasına göre, olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.