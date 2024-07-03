Devlet Emlâk ve Malzeme Dairesi’nden ikinci el oksijen dolum tesisi ve yedek parçaları satışı...

Devlet Emlâk ve Malzeme Dairesi, Haspolat ambarında bulunan ikinci el oksijen dolum tesisi ve yedek parçaları, 10 Temmuz Çarşamba günü, yerlerinde olduğu gibi açık artırma usulü ve peşin olarak satılacak.

Daireden yapılan açıklamaya göre, daha fazla bilgi, 9 Temmuz Salı günü mesai saati bitimine kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğünden temin edilebilecek.



Satışa çıkacak malzemeler:

1. 1 Adet 67.6 Kw, C5U217LE tipi, 5 pistonlu yağlı hava kompresörü

2. 2 Adet kurutucu reçine ( pano, vanalar ve üzerine oturduğu platform ile birlikte)

3. 1 Adet Sıvı oksijen pompası

4. 1 Adet 12’lik tüp dolum manifoldu

5. 1 Adet 160 KVA, ‘’Countryman’’ marka Jeneratör

6. 1 Adet Hava kompresörü radyatörü ve hortumları (yeni yedek parça)

7. 1 Adet Sıvı oksijen pompası, soğutucusu, boruları ile pompaya ait vida, cıvata, conta gibi çeşitli elemanlar (yeni yedek parça)

8. 2 Adet kompresör yağ filtresi (yeni yedek parça)

9. 10 adet hava kompresörü tahliye valfi (yeni yedek parça)

10. 10 adet hava kompresörü emiş valfi (yeni yedek parça)

11. 10 adet hava kompresörü o-ringi (yeni yedek parça)

12. 14 Adet hava kompresörü yaylı rondela (yeni yedek parça)

13. 100 Adet çeşitli ölçülerde hava kompresörü segman yayı (yeni yedek parça)

14. 2 adet emiş valfi (yeni yedek parça)

Malzemelerin bulunduğu adresler:

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Haspolat Ambarı.

Satış tarihi ve Yeri:

10/07/2024 günü saat 10:00 ‘da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarında yapılacaktır.

• Çekle yapılan ödemelerde mal teslimi çekin bozulduğu gün olacaktır.

• Kredi kartı ile ödeme yapılabilecektir.

• Açık Artırma Katılacak olan firmalar/şahıslar 50.000TL (Elli Bin Türk Lirası) Geçici Teminat Mektubu getirmek zorundadır.

• Alıcılar şirket ise 2024 yılına ait 4’lü şirket onay belgelerini yanlarında getirmeleri zorunludur.

• Sanayi Dairesinden üye olduğuna dair alınacak belge.

• Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı.

• Malların yüklemesi ve nakliyesi alıcıya aittir.

• Satın alınan mallar en geç 5 iş günü içerisinde alıcı tarafından teslim alınacaktır.

• Belirlenen satış bedeli bir tamam eksiksiz ödenmeden malın satış senedi oluşturulmayacak ve açık artırma süresince ödenmeyen mallar için açık artırma sona ermeden söz konusu satış iptal edilip tekrar aynı şartlarda satışa çıkılacaktır.



Daha fazla bilgi 09/07/2024 tarihi mesai saati bitimine kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğünden temin etmeleri gerekmektedir.

Tel: 228-5940-41-42-43(Dahili 226- 211)