Polisiye olaylar

Tahsin'in ölüm nedeni kalp krizi

Girne’de dün evinde ölü bulunan 67 yaşındaki İlkay Tahsin’in otopsisinde ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi.







-Sahte davranışla kayıt temin eden bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da 12 Şubat'ta polise giden 54 yaşındaki Ş.E.’nin (E-54) adına kayıtlı motorlu araca ait motorlu araç kayıt belgesinin başka bir şahısta olduğunu bildiği halde, belgeyi kaybettiğini polise beyan ederek kayıp başvurusunda bulunduğu ve sahte davranışla kayıt temin ettiği tespit edildi.

Olayın dün polise rapor edilmesi üzerinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ş.E. tespit edilerek tutuklandı.





-İskele’de ithali yasak sigara ve ürünleri tespit edildi, bir kişi tutuklandı

İskele’de, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından dün yapılan operasyonda V.S.’nin (E-37) üzerinde, aracında ve ikametgahında yapılan aramalarda, tasarrufunda ülkeye ithali yasak olan 4 elektronik sigara, 7 likit sigara ağızlığı, 38 likit sigara filtresi ve 1 tüp elektronik sigara likidi tespit edilerek emare olarak alındı. V.S. tutuklandı.





-İthali yasak ürün bulunduran işletmeciler hakkında yasal işlem başlatıldı

Güzelyurt’ta dün polisin asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, bir markette yapılan denetimde, 130 paket sigara tütünü ile bir elektronik sigara tütünü, başka bir lokalde yapılan denetimde ise muhtelif markalarda toplam 79 şişe alkollü içkinin yetkili makamdan izinsiz ve geçerli satış ruhsatları olmadığı halde tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildi.

İş yeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.





-İkamet izinsiz ülkede bulunan 5 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz bulunduğu tespit edilen 5 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

