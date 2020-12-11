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Pazardan itibaren yağmur bekleniyor

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Bölgenin pazar gününden itibaren çarşamba gününe kadar yağmurlu olması bekleniyor.

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Pazardan itibaren yağmur bekleniyor

 

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, yarından itibaren bir hafta bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak;  pazar zamanla yağmurlu, pazartesi ve salı sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu,  çarşamba öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise parçalı veya az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde ve sahillerde 20 - 23 ºC, diğer günlerde ise 16 - 19 ºC dolaylarında seyredecek.
Açıklamada, rüzgarın genellikle Kuzey ve Doğulu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, pazartesi günü ise yer yer fırtınamsı olarak esmesinin beklendiği bildirildi.

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