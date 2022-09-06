Öztürkler, Cezaevi için harekete geçti

Bakan Öztürkler, mahkumlar ve gardiyanlarla görüşmek için Merkezi Cezaevi'ne gidecek



Bazı mahkum yakınları ve gardiyanlara göre, Merkezi Cezaevi'nde bir çok konuda mobbing uygulanıyor. Bazı gardiyanlara göre, Cezaevi Müdürü yanlış icraatlar yapıyor. Bu icraatların başında vardiya çalışma sisteminin bir ay içerisinde 4 kez değiştirilmesi bulunuyor. Bu uygulama karşısında gardiyanlar sıkıntı yaşadıklarını ve sistemin çalışmadığını öne sürdüler.

Mahkum yakınlarına göre Cezaevi Müdürü, Cezaevinde hükümlü veya hükümsüz kalan Müslümanların namaz kıldığı mescidi bozarak koğuş yaptı. Dini ibadetlerini yerine getirmek isteyen müslüman mahkumların seccade taleplerine de cevap verilmediği iddia edildi.

Öte yandan Cezaevleri'ne mahkumlara sunulan yemekleri ilk olarak Cezaevi Müdürü'nün tattığı biliniyor. Mahkum yakınları, KKTC Merkezi Cezaevi'nde ise bu uygulamanın kalktığını, yemeklerin direkt olarak mahkumlara sunulduğunu belirtiyor.

Mahkum yakınları, Cezaevi'nde son 6 haftadır diş doktoru bulunmadığını da savundu. Öte yandan yine mahkum yakınlarına göre, Dahiliye Uzmanının mahkumlarla ilgili raporları da Cezaevi yönetimi bakımından dikkate alınmıyor.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ise, ortaya atılan iddialarla ilgili duyarsız kalmadı. Yurt dışında bulunan Bakan Öztürkler, konuyla ilgili rapor istediğini ve bu sabah iddialarla ilgili mahkumlar ve gardiyanlarla özel görüşmek adına Cezaevi'ne gideceğini açıkladı.



