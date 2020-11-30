Öğretmen Münhalleri ile ilgili son başvuru tarihleri değişti

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), pandemi kurallarına uyabilmek açısından öğretmenlik münhalleri başvurularının 7 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldığını, ancak başvuru yapmak isteyenlerin Online Randevu Sistemi üzerinden en geç 5 Aralık 2020 saat 23.59’a kadar randevu alması gerektiğini bildirdi.

Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde ilan edilen Öğretmenlik mevkileri için son başvuru tarihi 27 Kasım 2020 olarak belirtilmişti.

Ancak KHK’dan yapılan açıklamaya göre, pandemi kurallarına uyabilmek açısından başvuruların 7 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. Bununla birlilkte, başvuru yapmak isteyenlerin Online Randevu Sistemi üzerinden en geç 5 Aralık 2020 saat 23.59’a kadar randevu almaları gerektiği kaydedildi. Sistemden randevu almayan kişilerin müracaatlarının kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Buna ilaveten emeklilikten dolayı kadroların boşalması ve/veya ihtiyaç nedeniyle; münhal ilan edilen bazı branşların münhal sayılarının arttırıldığı da belirtildi. Bu çerçevede, münhal ilan edilen tüm öğretmenlik branşları için nihai münhal sayıları ile muhtemel münhal yerlerinin Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sitesi olan http://khk.kamunet.net adresinden öğrenilebileceği açıklandı.