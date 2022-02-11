Haksız yere ara emirle kapatılan Arkın Palm Beach Casino’nun çalışanları bir aydır işsiz şekilde bekliyor. “Bir aydır işsiziz, mağduruz. Bıçak kemiğe dayandı” şeklinde isyan eden emekçiler “Ne zaman sesimizi duyacaksınız?” diye sordu



Ara emirle kapatılan Arkın Palm Beach Casino ardından, şimdi de otelin kapatılacağı söyleniyor. Casino çalışanlarının seslerini duyurmak için yaptıkları eyleme bu kez Hotel çalışanları da katıldı.

Çalışanlar mağduriyetlerini şu cümlelerle dile getirdiler:

“Pandemi dönemini daha atlatamadan, döviz sıkıntıları bitmeden bir de işsiz kalmanın nasıl bir şey olduğunu ancak yaşayarak öğrenebilirsiniz. Devlet büyüklerimizden bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Lütfen sesimizi duyun. Kamu vicdanı diyoruz.

Ekmek teknemiz kapatıldı. Bir aydır işsiziz, mağduruz. Yüzlerce insan işsiz kaldı. Tek istediğimiz işimizi geri almak.

Erbil Arkın hiç kimseyi mağdur etmiyor fakat işletmeler böyle kapatılırken bu nereye kadar böyle devam edecek? Casino’nun ardından bir de ara emirle otelin kapatılması düşünülüyor. Bu kadar insanın tek derdi mahkeme süreci devam ederken, çalışabilmek. Hukuka, adalete saygımız ve güvenimiz sonsuz. Biz sadece işimizi geri istiyoruz.

Kamu vicdanına sesleniyoruz, ne zaman sesimizi duyacaksınız, mağduriyetimizi göreceksiniz?

Bıçağın kemiğe dayandığı durumdayız. Önce ara emir ile Casino’muz kapatıldı, şimdi de Hotel kapatılıyor. Bu kadar personelin toplanmasında ki tek amaç işlerini geri almak. Yaklaşık bir aydır biz buradayız ve halen bekliyoruz. Kendi alın terimizle ekmeğimizi kazanmak istiyoruz. İşimizi geri istiyoruz”





