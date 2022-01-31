banner762
12 0
Sebze yemek zengin işi
Sebze yemek zengin işi
28 0
 
Efsane geri dönüyor
Efsane geri dönüyor
27 0
Tarihi maçta şampiyon Nadal
Tarihi maçta şampiyon Nadal
7 0
Arazi canavarı Ford Bronco Raptor
Arazi canavarı Ford Bronco Raptor
32 0
Çavuşoğlu ve Derya da pozitif çıktı
Çavuşoğlu ve Derya da pozitif çıktı
41 0
Minderde, Karpaz Meslek Lisesi egemenliği
Minderde, Karpaz Meslek Lisesi egemenliği
35 0
banner661

"Nazi toplama kampı mı yoksa yaşlı bakımevi mi?”

banner476

Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ndeki hastaları muayene eden Dr Mustafa Akansoy, “Ortam, Nazi Toplama Kampı ile yarışır durumda. Yazıklar olsun. Bu insanların paralarını alıp hizmet vermeyenlere lanet olsun” diye isyan etti

banner714
"Nazi toplama kampı mı yoksa yaşlı bakımevi mi?”
 
 
Lefkoşa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Doktor Mustafa Akansoy, Sınırüstü köyünde bulunan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde 20 kişinin COVID-19 olmasının tespit edilmesiyle söz konusu merkeze 3 hemşiresi ile hasta bakmaya gittiğini belirtti ve buradaki insanlık dramını sosyal medyadan paylaştı.
Akansoy, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Sınırüstü Köyünde bulunan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevinde 20 korona pozitif hasta olduğu tespit edilince 3 hemşire arkadaşımla beraber hastalara bakmaya gittik. İlk önce sorumlu kimseyi bulamadık.  65 kişinin kaldığı çoğu yaşlı ve hasta insanlarımız kaderine terk edilmiş.  Temizlik yok. Damdan yağmur suları akıyor.  Bazı yerlerin sigortası atmış, aydınlatma yok. Binanın kapısına geldiğimizde kilitli olmadığını gördük, seslendik, kimse gelmedi.  İçeri girdik. Bizi ilk karşılayan idrar ve dışkı kokuları oldu. Ama her yerde.  Ortam Nazi Toplama Kampı ile yarışır durumda. Yazıklar olsun. Bu insanların paralarını alıp hizmet vermeyenlere lanet olsun.”
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.