"Nazi toplama kampı mı yoksa yaşlı bakımevi mi?”

Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ndeki hastaları muayene eden Dr Mustafa Akansoy, “Ortam, Nazi Toplama Kampı ile yarışır durumda. Yazıklar olsun. Bu insanların paralarını alıp hizmet vermeyenlere lanet olsun” diye isyan etti





Lefkoşa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Doktor Mustafa Akansoy, Sınırüstü köyünde bulunan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde 20 kişinin COVID-19 olmasının tespit edilmesiyle söz konusu merkeze 3 hemşiresi ile hasta bakmaya gittiğini belirtti ve buradaki insanlık dramını sosyal medyadan paylaştı.

Akansoy, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Sınırüstü Köyünde bulunan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevinde 20 korona pozitif hasta olduğu tespit edilince 3 hemşire arkadaşımla beraber hastalara bakmaya gittik. İlk önce sorumlu kimseyi bulamadık. 65 kişinin kaldığı çoğu yaşlı ve hasta insanlarımız kaderine terk edilmiş. Temizlik yok. Damdan yağmur suları akıyor. Bazı yerlerin sigortası atmış, aydınlatma yok. Binanın kapısına geldiğimizde kilitli olmadığını gördük, seslendik, kimse gelmedi. İçeri girdik. Bizi ilk karşılayan idrar ve dışkı kokuları oldu. Ama her yerde. Ortam Nazi Toplama Kampı ile yarışır durumda. Yazıklar olsun. Bu insanların paralarını alıp hizmet vermeyenlere lanet olsun.”



